Hat esztendeje zárták le Baranyában a horvát-magyar zöldhatárt a migránsáradat miatt

Azt megelőzően, hogy 2015 október 17-én éjfélkor lezárták a magyar-horvát zöldhatárt, Beremendre este tíz órakor még mintegy ezer migráns érkezett, másnap viszont egyetlen egy illegális bevándorló sem lépte át sem a baranyai, sem a somogyi határszakaszt. Hat évvel ezelőtti írásunkkal idézzük fel az aznap történteket.



Miután pénteken délután magyar részről bejelentették, hogy aznap éjféltől lezárják a magyar-horvát zöldhatárt, a beremendi átkelőhelyhez még két, illegális menekülteket szállító buszkaraván érkezett. Az utolsó csoport tagjai - mintegy ezer migráns - este tíz óra után pár perccel léptek magyar területre, őket az eddigi gyakorlat szerint szintén autóbusszal előbb a magyarbólyi vasútállomásra vitték, majd onnan vonattal útnak indították őket az osztrák határ irányába.

Hasonló volt a helyzet a Somogy megyei Zákánynál is, a határzár élesítését megelőzően még tömegesen érkeztek illegális bevándorlók.

Éjféltől viszont megszűnt a migránsok áradata, a jelek szerint már nem is próbálkoznak a Magyarországra való átjutással.

- Ugyanazt a határrendészeti módszert vezettük be, mint a magyar-szerb szakaszon - jelentette be akkor Kovács Zoltán kormányszóvivő éjszaka Zákányban tartott sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy két tranzitzónát alakítottak ki, ahol az országba belépőket regisztrálják majd.

6290-en jöttek Horvátországból 2015 október 18-án több mint 6300 illegális bevándorlóval, közülük a magyar-horvát határszakaszon 6290, a magyar-szerb határszakaszon pedig 23 emberrel szemben intézkedett a rendőrség - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata a rendőrség honlapján szombaton. A magyar-szerb határszakaszon szeptember 15. óta 749 ember ellen indítottak büntetőeljárást.





A legális belépés továbbra is lehetséges a magyar-horvát határon is - hangsúlyozta a kormányszóvivő. Közölte: bár nem ez a legjobb, az első számú megoldás ma Európában, de a második számú legjobb megoldásra szükség volt a magyar, illetve az európai határok védelmében. Kifejtette: a mai nap nulla órától a horvát-magyar határszakaszon is bevezették a szerb-magyar határszakaszon már "értelmét és hasznosságát" bebizonyító határellenőrzési és határzárási mechanizmust. "Ez azt jelenti, hogy a zöldhatárt, a természetes határokat lezártuk, a határátkelő helyek szigorított ellenőrzés mellett nyitva maradnak, tehát a törvényes belépés lehetősége mindenki számára rendelkezésre áll" - mondta Kovács Zoltán. [$frame2]



Bakondi György miniszterelnöki főtanácsadó arról számolt be, a horvát határszakasz közel kétszerese a szerb szakasznak, ami nem kis logisztikai kihívást jelentett a határzár megépítésében résztvevőknek. Ezzel a lépéssel a jogi státus is változik, a határzár illegális átlépése, megrongálása bűncselekmény - jelezte, hangsúlyozva: széleskörű nemzetközi egyeztetés, megfelelő előkészítés után vezették be a határzárat a horvát határszakaszon. "Minden reményünk megvan arra, hogy ugyanolyan pozitív hatással jár a határzár bevezetése, mint amit a szerb szakaszon tapasztaltunk" - fogalmazott Bakondi György.

Kitért arra is, hogy "kicsit ellentmondásosak" a Horvátországból érkező hírek, megvárják a hiteles információkat, annak alapján döntenek arról, hogy kell-e valamilyen egyéb intézkedést hozni.

A horvátok már korábban bejelentették, a magyar határzár élesítését követően a szlovén határhoz szállítják a migránsokat. Szlovén részről azt közölték, megerősítik a határ védelmét.

A magyar tranzitzónákban, Beremenden és Letenyén szombaton reggel lényegében csak a bevándorlási hivatal munkatársai tartózkodtak. Dolguk - legalábbis egyelőre - nem akadt, mivel egyetlen migráns sem kért menedékjogot hazánktól ezeken a helyeken a határzár bevezetése óta.

A teljes horvát-magyar határszakaszon mindazonáltal továbbra is nagyon jelentős a rendőri és katonai készültség , a határhoz vezető utakon jószerével több hatósági járművet látni, mint civil autót.

Képünkön: Zákánynál is éjfélkor kerültek helyükre a határzár utolsó elemei.