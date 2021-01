Hárman sérültek meg egy hét alatt Baranya útjain

Baranya megye közútjain az elmúlt héten hárman sérültek meg közúti közlekedési balesetben. Összesen 32 közlekedési baleset történt, amelyből három személyi sérüléssel járt.

A személyi sérüléses balesetek két esetben súlyos, egy esetben könnyű sérüléssel végződtek.

Az elmúlt héten a legfőbb baleseti ok az elsőbbség meg nem adása és a gyorshajtás volt, azonban következett be baleset gyalogoshiba miatt is.