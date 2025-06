Gyászba borult az ország, zúgtak a harangok a tiranoni rablóbéke aláírásának délelőttjén

Súlyos melléfogások

A párizsi Revue Scientifique „A holnapi Magyarország"címmel jelentetett meg egy írást, amiből a Dunántúl is átemelt részleteket, „Az antant a legszélesebb körű kibékülésre hajlandó és gondosan igyekszik mindent kikerülni, ami jövendő összefüggések csírája lehetne. A magyar békeküldöttség Párizsból nem a gyűlölet békéjét, hanem a tartós béke alapját hozza meg, melynek alapján a gazdasági együttműködés útján, az ország nagyarányú újjáépítése remélhető. Nincs messze az idő, amikor a magyarok be fognak lépni a népek szövetségébe és megszabadulva a végzetes német igától, a jog, az igazság védőinek oltalma alatt fontos szerepet fognak betölteni Európában. A magyar kormány és törvényhozás meg fogja érteni, hogy a jövendő politikájának az antant iránt[i] bizalmon kell alapulnia és, hogy a szomszédokkal való szoros gazdasági együttműködés különösen Franciaország részéről a legmelegebb támogatásban fog részesülni és teljes erővel fogja segíteni gazdaság újjáépítését, ha szomszéd[j]aival békében akar élni." Eddig tartott az idézet, amiből sok hasznos részlet nem valósult meg. Egyesek már akkor rablóbékeként jellemezték a szerződést, amelyben Magyarország óriási területi vesztesége mellett népességének hatalmas hányada is kényszerből elszakadt az anyaországtól.