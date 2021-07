Folytatódik a szivárványos nyomulás Pécsett, most a gyerekeket is célba veszik

A szeptember 18-ra tervezett pécsi parádéjuk előtt úgynevezett „családi napot" is tartanak a homoszexualitást propagáló szervezetek a városban. Az érzékenyítésbe a gyerekeket is bevonják, akik meséket hallgathatnak és feladatokat oldhatnak meg a témában. A július 10-i programok között LMBTQ+ kvíz is szerepel, valamint szabadulószobás játékra hívják az érdeklődőket. Az esemény szervezői a fővárosi felvonulásért felelős Budapest Pride, a többek közt a migránsok jogait védő Amnesty International Magyarország és az „érzékenyítésben" már jártas Emberség Erejével Alapítvány.



Hiába tekintik sokan nyílt provokációnak a homoszexuálisok szeptemberre tervezett pécsi felvonulását, a másságot hirdető szervezetek nem elégszenek meg ennyivel, már a nyáron is tartanak egy programot. A „családi napnak" nevezett rendezvény nem titkolt szándéka, hogy a felnőttek mellett a gyerekeket is bevonják a témába, „érzékenyítsék" őket - erre viszont alighanem a társadalom többsége reagál majd érzékenyen.

A Civil Közösségek Házába szervezett eseményen a gyerekeknek külön programokat is tartanak. Mint az a közösségi oldalon olvasható a rendezvénnyel kapcsolatban, „amíg a szülők más programon vesznek részt, a gyerekeket az egyes állomásokon különböző családi témákhoz kapcsolódó mesék és feladatok várják". Ezen túlmenően a kicsiket megcélozva egy külön meseóra is szerepel a kínálatban.

Bár talán még nem az alapműveltség része, de a július 10-i (szombati) rendezvényen mindenki megvillanthatja tudását az úgynevezett LMBTQ+, azaz a homoszexuálisokból, biszexuálisokból, transzneműekből és a mostanra már szinte megszámlálhatatlanul sok megjelölésből álló szexuális kisebbség témakörében. Mindezt egy kvíz keretében teheti meg, akinek ehhez van gusztusa.

Az eseményen egy workshop is tartanak a titkokról, elsődlegesen az úgynevezett „coming outról", tehát arról, miként osztja meg szexuális irányultságát az ismerőseivel, családjával az érintett. Ugyanebben a témakörben egy szabadulószobával is várják az érdeklődőket, amelynek tematikája az „előbújásra" épül. Az Élő Könyvtár program keretében pedig olyan emberekkel találkozhatnak és beszélgethetnek a résztvevők, akik valamilyen kisebbséghez tartoznak.

A szervezők között a homoszexualitást propagáló szervezeteket találunk. A Budapest Pride szervezi a fővárosi felvonulásokat, az Amnesty International Magyarország a migránsok mellett a szexuális kisebbségeket ért állítólagos jogsértésekre hívja fel rendszeresen a figyelmet, az Emberség Erejével Alapítvány pedig már szervezett Pécsett „érzékenyítő" programot.

Képünk illusztráció.