A tankerületi központ nem támogatja a homoszexuális párokra érzékenyítést a pécsi iskolákban

A Pécsi Tankerületi Központ sem a múltban, sem most nem támogat olyan előadást, amely megzavarja a gyermekek harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, válaszolták arra a kérdésünkre, mi az álláspontjuk az Emberség Erejével Alapítvány úgynevezett érzékenyítő programjával kapcsolatosan, amit pécsi oktatási intézményekben is folytatnának.

Amint arról beszámoltunk , az emberi jogok világnapja alkalmából hétfőtől szerdáig interaktív programot szervez a Zsolnay Kulturális Negyedben az Emberség Erejével Alapítvány.

A rendezvényen diákok és pedagógusok is megismerhetik a Nyílt Társadalom Alapítványok támogatását is élvező szervezet emberi jogi neveléssel foglalkozó programjait. Olyan témák kerülnek terítékre, mint például a gyermekjogok és homoszexuális, gyermeket nevelő családok.

Az Emberség Erejével Alapítványnál érdeklődésünkre korábban azt közölték, egy interaktív kiállítást terveznek, ahol az előzetesen regisztráló osztályok, csoportok - tizenkét év feletti diákok -, pedagógusok, tantestületek, iskolai szociális segítők és fiatalokkal foglalkozó szakemberek kipróbálhatják az emberi jogi neveléssel foglalkozó programokat. A résztvevő általános és középiskolások megismerkedhetnek a szervezet online, illetve asztali társasjátékaival és installációival is.

Az alapítvány honlapján olvasható leírás szerint az érzékenyítésen a következő foglalkozásokba kóstolhatnak bele az érdeklődők:



„Gyerekjogok a világ körül

Ismerjétek meg a gyermekjogokat, fiatal hősök történetein keresztül! Online játékokkal járjuk be az egész Földet és megnézzük hogyan élnek a gyerekek a különböző tájakon.



A csomag amit cipelni kell

Mi az, hogy szivárvány család? Milyen kihívásokkal néznek szembe, amivel egy heteroszexuális családnak nem kell? Valódi történetek, esettanulmányok feldolgozva rövid videókban.



Társadalmi Társasjátékok

Oktatási szegregáció? Esélyegyenlőség? Demokrácia? Feminizmus? Ijesztő szavak, de szerencsére vannak társasjátékok, amelyekkel szórakoztató formában ismerkedhetünk velük, beszélhetünk róluk.

Hatástalanítsd a bombát!

A világunk rettentő sokszínű, nagyon sokféle ember él a Földön. A gonosz Doktor Faktor el akarja pusztítani ezt a változatosságot. Oldjátok meg a feladatokat, hatástalanítsátok a bombáját!"



Az alapítványnál - amint azt lapunknak elmondták - abban bíznak, hogy a meglévő partnereiken túl további intézmények is meghívják őket „a témába illő foglalkozások tartására". Várhatóan tehát hamarosan pécsi iskolákban is zajlik majd az érzékenyítés, és a fiataloknak olyan közösségekkel is példálóznak majd, amelyekben homoszexuálisok nevelnek gyerekeket.

Megkérdeztük a Pécsi Tankerületi Központot, mi az álláspontjuk minderről.

- A Pécsi Tankerületi Központ sem a múltban, sem most nem támogat olyan előadást, amely megzavarja a gyermekek harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését - válaszolta Páva Péter, a tankerület igazgatója.



Érdeklődésünkre közölte azt is, az iskolák igazgatója dönt az iskolai programokról, figyelembe véve a hatályos jogszabályokat, a gyermekek mindenekfelett álló érdekét, az intézmény éves munkatervét és a pedagógiai programját.

Hozzátette, a konkrét ügyben a Pécsi Tankerületi Központhoz nem érkezett semmilyen megkeresés.