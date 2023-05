Foglyul ejtettek egy utast egy pécsi buszon, majd kéretlen éjszakai városnézésre vitték

Agyrémszabály

A Tüke Busznak létezik egy olyan regulája, ami szerint bizonyos járatok csak akkor mennek el a végcélig üzemzáráskor, ha az utas azt külön igényli. Ilyenkor azonban az érintettnek be kell mondania, melyik megállónál szeretne leszállni. Ha ezt nem teszi, akkor magára vessen! Arról nem szól a hír, a közlekedési cég milyen alapon várja el, hogy valaki tudja a megállók elnevezését. Mert ugyebár életében első esetben is járhat arra, elég, ha tudja, hányadik táblánál akar leszállnia. Ha meg téved, lelke rajta. Meg aztán, menet közben is változhat a szándéka. Ráadásul, aki nem az egyik végállomáson vár a gépre, annak lutri, hogyan megy tovább. Ha akad sorstárs a buszvégen, úgy reménykedhet az érkezésben a következő megállónál. Amennyiben nem akad „kolléga", úgy ugrott az út. Ugyanolyan bérlettel, mint amilyen másoknak lapul a zsebéiben.