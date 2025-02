És egyszer csak felcsaptak a lángok: teljesen leégett a pécsi szórakozóhely

Az éjszakai zenés szórakozóhelyeken nem csupán gyors szerelmek szoktak lángra kapni. Megesik az néha a berendezési tárgyakkal is. Ez történt közel három évtizeddel korábban Pécsett, a Magyarürögi úton, a Blue Tropical néven ismert szórakozóhellyel is. Már maga az eset is érdekes, de még különösebbé teszi a dolgot, hogy az épület azóta is ott áll, minden hasznosítás nélkül.



A lángnyelvek a korabeli jelentések szerint 1996. szeptember 17-én csaptak fel, hatalmas erővel.

Erről adott hírt a Dunántúli Napló 18-án. Természetesen, ha már így esett, akkor ott

volt Laufer László, a lap száguldó fotóriportere is. Hiába, nélküle egy ilyen katasztrófa nem volt igazi valaha!



A lánglovagok természetesen nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre a riasztás után.

Maga az oltás igénybe vett legalább öt órát. Akkora volt a feltörő füstoszlop, hogy az onnan légvonalban, mintegy egy kilométerre lévő Újmecsekalján lévő buszvégállomáson is mindenki tapasztalhatta, valami különös esemény történhetett a keddi napkelte előtt.

Már akit jó korán kivetett az ágy, mindegy milyen okból.



Furcsa, vagy sem, a szakértők szerint egyszerre több ponton is keletkezett tűzfészek, a

mintegy 100 négyzetméteres épületben. Előtte vélhetőn feltörték az egyik ajtót, ami leginkább gyújtogatásra utal. A becsült kárérték első ránézésre is meghaladta a több millió forintot. Ne feledjük, mindez jó huszonkilenc évvel ezelőtti összeget jelent.

Csupán az összevethetőség kedvéért, egy, ugyanabban az újságban, pár nappal később megjelent hirdetésben FIAT Puntó-t kínáltak, 1 399 000 forintért. Szerencsére személyi sérülésről, halálestről nem lehetett olvasni a lapban.

Ha volt is tettes, neki is sikerült kijutnia a szabadba, még mielőtt elszabadult

volna a földi pokol a belső térben.



Később a városban terjedtek teóriák arról, miért is támadt fel a „vörös kakas", ám a vizsgálat végeredményéről nem sikerült semmilyen forrásból sem adathoz jutnunk. Legalábbis a nyomtatott sajtóban többször nem foglalkoztak az üggyel.





A Blue Tropical nevű zenés helyről egyébként első alkalommal a Dunántúli Naplóban 1992. április 15-én jelent meg kép, rövid aláírással. Abból azt lehetett megtudni, hogy a nyitást a következő hónapra tervezték a tulajdonosok. Műsoros esti szórakozóhelyként harangozták be, ahol idővel biliárdszalont is szeretettek volna nyitni. A dátumokat egybevetve, alig négy esztendő volt megírva az egység számára, Pécs éjszakai életében.





Ha valaki kedvet érez egy kis nosztalgikus katasztrófaturizmushoz, akkor olcsón megúszhatja a kirándulást. Elég, ha vesz egy jegyet a Tüke Busz 23-as Y-jelű járatára, aztán a Hűvösvölgy megálló előtt megnyomja a leszállásjelző gombot. Bérletesek előnyben, idősebb pécsiek számára irányadó lehet, hogy a Vadásztanya vendéglőnél kell lependerülniük az utastérből.

De felesleges a kiruccanás, mivel rengeteg érdekeset nem lehet ott látni. A természet már kezdte visszavenni a területet. Az ingatlan tulajdonosa nem vitte túlzásba sem a felújítást, sem a bontást, sem az értékesítést. Most minden az enyészeté, ebek harmincadján várja további sorsát a balszerencsés épület.