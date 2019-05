Érdről érkezett hétfőn a Pécsi Állatkert félmilliomodik látogatója

Bár hétfőn igencsak cudar volt az időjárás, mégis voltak látogatók a Pécsi Állatkertben, ahogy az elmúlt időben is folyamatosan sokan érkeztek. Olyannyira, hogy hétfőn már az 500 000. látogatót köszönthették a mecseki zooban a 2016-ban zárult teljes felújítás óta.

A 2016 májusi újranyitás óta már elképesztően sokan, félmillióan keresték fel a Pécsi Állatkertet, az 500 000. látogatót hétfőn köszöntötték a mecseki parkban. Egy érdi család ifjú hölgytagja lett a szerencsés, mint édesapja, Hegymegi-Barakonyi Bálint elmondta, a család Adél szinkronúszó versenyére érkezett Pécsre, de úgy döntöttek, megnézik az állatkertet is.

Igazán jó napjuk van, hiszen a kislány aranyérmet szerzett, az állatkertben pedig ajándékcsomaggal és emléklappal köszöntötték őket. Az édesanya, Barakonyi-Tóth Viktória elárulta, a két kislánynak, Adélnak és Idának a rozsomák a kedvenc állata, így mindenképp megnézik a ragadozót.



Siptár Dávid, a Pécsi Állatkert igazgatója elmondta, a 2016-os újranyitás óta rengetegen keresték fel a zoot, ha a látogatók számát összeadjuk, Magyarország második legnépesebb városának számítana már a vendégszám.

Az igazgató kiemelte, a most átadott ajándékok között szerepel David Attenborough természettudós egyik könyve is, amelyben a Londoni Állatkert megbízásából tett utazásait mutatja be. Az ajándék azt a szemléletváltást is szimbolizálja, ami a Pécsi Állatkertben is lezajlott.

Az állatkertek ugyanis döntően már nem a természetből fogják be állataikat, hanem koordinált formában, egymással együttműködve tenyésztik a veszélyeztetett fajokat, ezzel pedig éppen természetben való fennmaradásukat, populációik későbbi visszatelepítését segítik, így aki ellátogat egy állatkertbe ezt a küldetést is támogatja.



Őri László alpolgármester, aki szintén köszöntötte az 500 000. látogatót, azt hangsúlyozta, az állatkert teljes felújítása hiánypótló és a pécsiek, Pécs környékén élők által rég várt beruházás volt. Ugyanakkor a 2016-os újranyitás óta az is bebizonyosodott, hogy az egyik legjobban sikerült turisztikai fejlesztés is. Ezt jól példázza, hogy a 250 000. látogató Nyíregyházáról, míg a félmilliomodik Érdről érkezett, azaz sok érdeklődőt vonz az állatkert más országrészekből is.