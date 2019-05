Első kézből tájékozódhattak a vállalkozók, miképp juthatnak szerephez a Paks II. beruházásban

Minden korábbinál nagyobb érdeklődés övezte pénteken a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (BMVK) a Vállalkozók Napját Szentlőrincen. A rendezvény középpontjában a Paks II. beruházás állt, a megyéből, a régióból és az ország távolabbi részéből érkezett vállalkozók közvetlenül szerezhettek információkat a programról, s arról is, hogyan vállalhatnak szerepet a beruházásban.



A fórum fő vendége Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli volt, tőle is első kézből kaphattak választ az érdeklődők a kérdéseikre a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány pénteki rendezvényén, csakúgy, mint - mások mellett - Kovács Páltól a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkárától, Miseta Attilától, a Pécsi Tudományegyetem rektorától és Síkfői Tamástól, a Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara elnökétől.

- Igen jelentős érdeklődés kísérte a rendezvényt, minden korábbinál többen, a megyéből, a régióból és az ország más pontjairól érkeztek vállalkozók, akik nagyon aktívak voltak, számos kérdést tettek fel a vendégeinknek - fogalmazott Pohl Marietta, a BMVK ügyvezető igazgatója. - Az előadók meg is jegyezték, így van értelmük az ilyen fórumoknak, hogy a szakemberek nem egymással beszélgetnek, hanem az érdeklődő érintettekkel.

- Az volt a célunk, hogy meggyőzzük a régió kis- és középvállalkozásait, hogy igenis van sanszuk arra, hogy szerepet vállaljanak a beruházásban - szögezte le. - A régió, és benne Baranya is profitálhat a paksi atomerőmű bővítéséből. Nemcsak a beszállítói érdeklődés nagy, de vannak jelei, hogy más ipari üzemeket is idevonz a lehetőség. A bővítésről szóló magyar-orosz egyezmény tartalmazza, hogy a kivitelezést 40 százalékos arányban a magyar fél biztosítja, ebben pedig elsősorban a régió vállalkozóira számítanak. Nyolcezer ember kell csúcslétszámban a kivitelezéshez. Teljes ipari garnitúrát várnak Paksra: út- és közműépítőket, technológiai szerelőket, ács-állványozókat, hegesztőket, villanyszerelőket, irányítókat és informatikusokat, sőt még festő-mázolókat is.



Pohl Marietta hangsúlyozta, a találkozó arra is lehetőséget adott, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások képviselői egymással is beszéljenek, ami azért is fontos, mert az üzleti életben elengedhetetlen és egyben megkerülhetetlen a személyes kapcsolatok kialakítása és fenntartása.

Az ügyvezető igazgató hozzátette, Süli János a rendezvény sikerét látva felajánlotta a BMVK számára egy paksi iroda megnyitását, amire várhatóan rövid időn belül sor kerül.