Elment az egyik utolsó igazi pécsi vendéglős, Maszler József

A Tettye vendéglő tulajdonosát keddre virradóan érte a halál, hosszú betegséget követően.

A Tettye Vendéglő tulajdonosára a kereskedelmi és iparkamara Életmű díj átvételét követően, a Dél-Dunántúli Gazdaság c. magazin által készített interjúval emlékezik.

„A legnagyobb elismerés az elégedett vendégek dicsérete"

A Tettye Vendéglő fogalom Pécsett. A Mecsek déli oldalán található, festői környezetben, abban a városrészben, ahol már a 16-17. században mohamedán szerzetesek kolostorként (törökül: "tekke") használták az itt álló püspöki nyári palotát. A Tettye fennsíkja az elmúlt több mint 200 évben számos népünnepélynek és majálisnak szolgált helyszínéül. Ezért is elképzelhetetlen a Tettye vendéglátóhely nélkül. Szerencsére nem is kell nélkülözni a kulináris élményeket és kellemes környezetet nyújtó éttermet, ugyanis 1986 óta a Maszler család fogadja itt a városrészről elnevezett vendéglőben az ízutazókat. Étlapjuk gazdag kínálatában éppúgy megtalálhatók a könnyű halak, a ropogós zöldségekkel és bársonyos tejszínes mártásokkal felszolgált szárnyasok, mint a markáns magyaros pörköltek, paprikások, nyársonsültek, vagy a sváb specialitások, mint például a peisli, a toros leves és a töltöttes. A Tettye Vendéglő nemcsak konyhájáról nevezetes: igazi vendéglátás zajlik itt, hiszen Maszler József tulajdonos és családja akkor elégedett, ha a náluk étkezők is azok. Talán nem túlzás a vendéglőt a tulajdonos életművének nevezni.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2014-ben Életmű Díjat adományozott Maszler Józsefnek, hiszen munkásságával maradandót, példaértékűt alkotott a gazdaság területén. A díj indoklása szerint a szó legnemesebb értelmében vendéglátós Maszler József középiskolai tanulmányai után egy iskolai felhívásnak köszönhetően szerzett felszolgálói képesítést. Először az Olympia étteremben dolgozott, ahol hamar kitűnt szorgalmával és főpincér lett. Hamarosan önálló egység vezetésével bízták meg. Elismerték vezetőként is, így az akkori Vendéglátó Vállalat ajánlatát elfogadva a gyengén működő Tettye étteremhez került. Felelősséget érezve a gyönyörű kerthelyiség hangulatának megőrzéséért is, egy igazi svábos jellegű vendéglő létrehozása volt a terve. A megvalósítás tökéletesen sikerült, a vendéglőt ma is a legnépszerűbbek között tartják számon. Maszler József aktívan részt vett a tanulók gyakorlati oktatásában és nevelésében is.

- Nagyon jóleső és büszkeséggel telítő érzés volt úgy számomra, mint családom tagjai számára, amikor tudomást szereztünk arról, hogy a kamara Életmű Díjat kíván adományozni számomra - foglalta össze érzéseit az elismeréssel kapcsolatban Maszler úr. - Az Életmű Díj komoly értéket képvisel számomra. Elismerése és dicsérete annak a közel 40 éves munkapályának, amit a helyi vendéglátásban töltöttem, amit annak minőségi fejlődéséért tettem. Köszönettel tartozom a nejemnek, fiaimnak és kollégáimnak is, akik rengeteget segítettek a céljaim, céljaink elérésében.

- A díj indoklásában csak egy rövid összefoglaló szerepel az ön szakmai életútjáról. Melyek voltak azok a sikerek, amelyekre büszkén gondol vissza, amelyeket szeretné, ha Maszler Józseffel azonosítanának?

- Büszkeséggel tölt el életpályám minden egyes állomása. Bárhol is dolgoztam a múltban a Tettye Vendéglős időszakot megelőzően, az aktuális beosztásom vagy vállalati megbízásaim mind olyan kihívások, feladatok voltak, amelyekre szívesen emlékszem vissza. Egytől-egyig minden, a szakmában eltöltött hónap vagy év rengeteg tapasztalattal és örömmel gazdagított. Büszke vagyok az Olympiában átélt időszakra, ahol vezető-helyettesi beosztásban számítottak rám, de ugyanez igaz az orfűi és abaligeti egységek rám ruházott vezetési jogára is. Természetesen a legnagyobb egyéni kihívást és kalandot a Tettye jelentette. Kezdetben mint bérlő, majd a későbbiekben már mint tulajdonos vezethettem. Itt tudtam megvalósítani saját elképzeléseimet és megnyithattam egy addig páratlan sváb vendéglőt. A legnagyobb sikereket a Tettyén töltött évek alatt érhettem el. Büszke vagyok rá, hogy a svábos hangulattal, ételekkel és vendégszeretettel rövid idő alatt nagyon sok törzsvendégre tehettünk szert és a vendéglő jó hírneve gyorsan terjedt családról családra, városról városra. A legnagyobb elismerés az elégedett vendégek dicsérete, de nagy büszkeséggel tölt el, hogy átvehettem már a Millennium Díjat és a Tüke Jubileumi Emlékérmet is munkám elismeréseként.

- A Tettye Vendéglő fogalom Pécsett, érződik rajta, hogy benne van szíve-lelke. Melyek azok a szakmai igények, elvek, amelyek alapján megteremtette, működteti ezt a vendéglőt? Mi a siker titka?

- Emberség, becsületesség, tisztesség, megbízhatóság, figyelem, szakmaszeretet, alázat. Mind a vendégeinkkel, mind a munkatársaimmal szemben.

- Egy életmű díj jó lehetőség arra, hogy az ember kicsit megálljon és visszatekintsen a szakmai életútjára. Ha most megkérdezném, hogy valaha a kis Maszler Józsika miről álmodott, akkor mit mondana: sikerült megvalósítania?

- Gyermekként még nem szerepelt az álmaim között a vendéglátás. Véméndi kisgyerekként egészen más területek tűntek vonzónak. Pécsi középiskolai éveim alatt találkoztam először a lehetőséggel, egy akkori barátom ajánlására és bátorítására jelentkeztem a vendéglátóipari szakiskolába. Nagyon hamar megszerettem a szakmát és felfedeztem a benne rejlő lehetőségeket. Ott és akkor fogalmaztam meg magamban első ízben vendéglátós álmokat. A célom és vágyam az lett, hogy saját és sikeres üzletet vezethessek, ahová szívesen járnak a vendégek és mindig szeretet veszi körül őket. Igen, sikerült.