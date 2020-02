Elképesztő, mit tett gondozásra szoruló élettársával egy férfi

A Pécsi Törvényszék a 2020. február 25. napján megtartott nyilvános tárgyaláson a vádlottat gondozási kötelezettség elmulasztásának bűntette miatt 1 év 10 hónap börtönre ítélte, amelynek végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott férfi és a nála 24 évvel idősebb, néhai sértett idős asszony 2004. évet megelőzően, ismeretlen időponttól éltek élettársi kapcsolatban. Az asszony öregségi nyugdíjából, albérletben éltek és alkoholizáló életmódot folytattak. Az asszony egészségi állapota 2003 előtt megromlott, többszörös agyi bántalmakban, az alkoholizmus miatt májbetegségben, szív- és érrendszeri betegségekben szenvedett, valamint pszichiátriai problémákkal is küzdött. A sértett gyógyszereit a vádlott íratta fel 2008. augusztus 14-ig, azt követően nem.

A sértett megbetegedései folytán szellemileg és fizikailag is leépült, agyi megbetegedései következtében 2016 tavaszára felső végtagjait is csak korlátozottan volt képes mozgatni, szellemi és fizikai leépülése miatt ekkor már nem tudott magáról gondoskodni, erről a vádlott is tudomással bírt, azonban orvosi kezelését is elhanyagolta, gyógyszereit nem íratta fel.

A vádlott az egyre nehezebben kezelhető sértettel naponta hangosan veszekedett, fenyegette, több alkalommal bántalmazta, testszerte megütötte. A vádlott a sértettet többször magára hagyta a lakásban, így amikor még menni tudott, a sértett többször eltévedt a lépcsőházban, a szomszédok kísérték haza, ekkor látták rajta a sérüléseket. A sértett állapota tovább romlott, állandó gondozásra szorult, de a vádlott az ápolási díjat nem fizette ki, ezért a sértettet állandó kórházi felügyeletre nem vették fel.

A rendszeresen italozó vádlott az albérletet nem takarította, az üvegeket, ételmaradékokat nem dobta ki, a lakásban csótányok jelentek meg. A sértettet egyáltalán nem gondozta, nem adott neki megfelelő mennyiségű folyadékot és élelmet sem, ezért a sértett só- és vízháztartása 2016. augusztus 31. napját megelőzően felborult, a sértett mozgásképtelenné vált. A vádlott a mozgásképtelenné vált sértett nyakára két gumigyűrűt tett, ettől a sértett nyelni és lélegezni ugyan tudott, de vérkeringési zavar alakult ki nála, a fokozatosan a bőr alatti rétegbe hatoló gumik miatt szövetelhalás következett be, nyitott nyaki sebe keletkezett, mely elfertőződött és élősködők is megtelepedtek benne. Ezt a vádlott észlelte, de nem hívott orvost és a gyűrűket sem vette le a sértettről.

A vádlott a sértettet emberi méltóságában mélyen megalázta, szándékosan nem gondoskodott róla. Emiatt a sértett 2016. augusztus 31- én olyan rossz állapotba került, hogy nem lehetett vele kommunikálni, kezdődő tüdőgyulladása alakult ki. A vádlott ekkor mentőt hívott a sértetthez.

A sértettnek a nyakára helyezett gumigyűrűk miatt kialakult szövetelhalással járó, mély nyaki izomzatig hatoló körkörös nyaki sebe 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülés. A sértettet, 2017. január 31-én bekövetkezett, és a bántalmazással összefüggésbe nem hozható haláláig kórházban kezelték, ez alatt nem lehetett vele kommunikálni.

Az ítélet jogerős.