Egyedüllálló mohácsi kezdeményezés: a járványban elhunytak emlékére állítanak úti keresztet

A jelenlegi járványhelyzetet látja aktuálisnak M.Bugarszki Norbert az évek óta érlelt elképzelésének megvalósítására, nevezetesen arra, hogy az általa összegyűjtött, régi keresztek kődarabjainak felhasználásával egy új, út menti keresztet állítsanak Mohácson. A feladatot a Szent Miklós Rend Egyesület keretében vállalva hirdette meg, s alig egy óra leforgása alatt felajánlások egész soráról értesült.

- A földi erők, bár megfeszítve harcolnak a járvánnyal szemben, mégis elmegy öreg, fiatal, egészséges, beteg, családos és egyedülálló is. Úgy gondoltam, eleink példájára nekünk se szégyen most segítségül hívni a fennebbvalót és Szent Kozma, valamint Damján gyógyító szentek közbenjárását kérve hazánk népének gyógyulása érdekében, egyben az elmentek emlékére úti keresztet emelnünk - indokolta az ötletét a városvédőként, a majsi ortodox templom, vagy többek között a mohácsi Szent Miklós malom újjáélesztőjeként is ismert M.Bugarszki Norbert.





Mint elmondta, az elmúlt évtizedekben Mohács környékén elpusztult homokkő úti keresztek elemeiből sikerült több darabot megmenteni (képünkön), s ezeket felújítva, kipótolva tervezik létrehozni az új keresztet. Helyszíne a Csele patak völgyében a Mohács-Pécsvárad főútvonal mentén, tehát jól látható és akadálytalanul megközelíthető helyen, a saját telkén lehetne.



- A helyszínválasztás apropója, hogy 2021 januárjában az itt volt római-kori telep szomszédságában egy csontvázra leltünk. Az, hogy római-, vagy középkori ember volt, esetleg világháborús halott, nem tudható, a hamvai mindenesetre ma már a múzeumban vannak - magyarázta a főszervező.

Útmenti őrszemnek is nevezett, földrajzi tájékozódásul szintén szolgált, gonoszűző vagy fogadalmi emlékként leggyakrabban a 19. század második felében állítottak út menti keresztet. Az elmúlt évtizedekben hazánkban újak készítéséről szinte egyáltalán nem, viszont a meglévők helyreállításáról gyakrabban szóltak híradások. Mindenesetre M.Bugarszki Norbert felhívására, egy héttel a közzététele óta annyi támogatást kaptak - jellemzően anyag és munka-felajánlások formájában -, hogy a kivitelezési munkát még áprilisban megkezdik.



- A munka tereprendezésből, alapásásból, betonozásból, a meglévő kövek daruzásából, szállításából, felújításából, pótlásából, visszaszállításából és felállításából fog állni. Az új keresztet szép, régi, archaikus anyagokból tervezzük létrehozni. Azaz, nem műkőből vagy gránitból. Ha nem sikerül magához a 2-2,5 méter magas kereszthez megfelelő homokkő tömböt kapnunk vagy vennünk, akkor ez a rész ősi módon tölgyfából fog elkészülni. Ez, illetve a környezet kialakítása, vagyis a járda, kert milyensége nagyban függ majd a gyűjtési akciónk eredményességétől - jegyezte meg M.Bugarszki Norbert.