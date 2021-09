Egy komplett baranyai droghálózat tagjai ellen emeltek vádat - videó!

A Baranya Megyei Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat 19 személlyel szemben, akik bűnszövetségben árultak kábítószert.



A vádlottak 2018 nyarától kezdődően kábítószer és új pszichoaktív anyag kereskedelméből szereztek rendszeres jövedelmet.



A 19 vádlott közül 6 személy volt az, aki a kábítószert, illetve az új pszichoaktív anyagot ismeretlen forrásból beszerezte, majd azokat a kiépített hálózatukon keresztül értékesítette.



A hálózatot két vádlott irányította, az ő utasításaik alapján készítették a hálózat tagjai az új pszichoaktív anyagokat, illetve szállították a fogyasztóknak és vádlott-társaiknak.



A bűnszövetség vezetői Baranya megyében olyan személyeket szerveztek be, akik egy-egy településen a kábítószert terjesztették. Így a hálózat irányítói megállapodtak egy-egy vádlott-társukkal, akik Komló és környékén terjesztették a kábítószert és az új pszichoaktív anyagot.



Megállapodtak egymással az egyes kábítószerek átvételi árában, illetve abban is, hogy az milyen áron értékesítik a fogyasztóknak.



A kábítószerek folyamatos beszerzését az I.r. vádlott intézte 2018 nyarától elfogásukig.

A későbbiekben más személyektől is szereztek be kábítószert, melyet azt követően terítettek.













A kábítószer kereskedés során forgalmazott kábítószer mennyisége 6 vádlott esetében meghaladta a jelentős mennyiség alsó határát, az ő esetükben a bűncselekményük büntetési tétele 5 - 20 évig, illetve életfogytig terjedő szabadságvesztés.



A Baranya Megyei Főügyészség 19 személlyel szemben emelt vádat, akiknek összesen közel 100 év szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.