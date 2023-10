Egy kis nosztalgia: pécsi pereces, Mézes Mackó és még sok eltűnt emlék

Összegyűjtöttünk pár régebbi fotót Pécsről, melyekre Kiss Csaba fotóblogján találtunk rá néhány esztendeje. A pécsi perecestől kezdve, a még működő Zsolnay porcelángyáron át az emberektől nyüzsgő zöld Széchenyi teret is sikerült lekapnia a fotósnak, aki 2017-ben nagy örömmel mesélt emlékeiről a Pécsi Újság.hu-nak.

Kiss Csaba a kétezres évek elején került a városba , az általunk felfedezett emlékek 2004-2007 között készültek. Az akkori gépével állt neki fotózni, dokumentum fotózás céljából. Ezek a képek felidézik milyen volt Pécs a kétezres években , hiszen sokak nem láthatták akkori formájában.

A fotós később létrehozott egy fotóblogot, amelyre kiposztolta képeit, mit sem sejtve, hogy azoknak később nagy sikerük lesz. Miután az emberek felfedezték a pécsi fotókat, folyamatos hozzászólásokba és nosztalgiázásba kezdtek.

Az első kiválasztott fotók az akkori Zsolnay Negyedben készültek. A hatos út mellett volt a gyár sorompóval ellátott portája, melynek nyoma a mai Zsolnay híd alatti nagykapunál keresendő. Akkoriban még szó sem volt átalakításról - emlékezett vissza Kiss Csaba.





Az alábbi fotón a Kossuth tér látható, ahol még parkolni is lehetett a pécsi zsinagóga és a szobor között, amely akkoriban még másfelé nézett .





A Széchenyi tér volt Pécs egyik legszebb, virágokkal tarkított helye , ahogy az a fotón is látható. Az Irgalmasok útján még a buszok is közlekedtek, és a híres pécsi perecest is láthatták törzshelyén, a Városháza sarkán az emberek, miközben jellegzetes hangján árulta portékáját. A pletykák szerint nemrégiben megtalálták az árus híres kocsiját a Király utcában, egy kapu alá rejtve.





Gázi Kászim pasa dzsámija alatt szintén parkolhattak autók, sokan attól tartottak, aki nem húzza be a kéziféket, pórul járhat. A legendás pécsi hamburgerező is meg volt még ekkor, Mézes Mackó néven. Az étterem emlékére máig is egy macit ábrázoló dombormű pompázik a Király utca végén, amely kőből van kifaragva.





