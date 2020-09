Egy friss világrangsor szerint a PTE az ország legjobb nem fővárosi egyemete

Nyilvánosságra hozta legfrissebb egyetemi rangsorát a londoni székhelyű Times Higher Education. A világ 93 országának legjobb ezerötszáz egyetemét rangsoroló listára a Pécsi Tudományegyetem (PTE) is felkerült az eredményei alapján, méghozzá a legjobb magyar vidéki egyetemként!

A Times Higher Education rangsorában szerepel az 401-500. hely között a Semmelweis Egyetem, míg a 601-800. hely közé rangsorolták az Eötvös Loránd Tudományegyetemet és a Pécsi Tudományegyetemet. Ez a PTE esetében tavalyhoz képest egy kategóriányi előrelépést jelent.

A világrangsor öt fő terület mutatói alapján méri az intézményeket: oktatási környezet, kutatás, idézettség, ipari bevételek és nemzetközi orientáció. Ez az eredmény tehát egy igen komplex mérőszám, és a pécsi egyetem előrelépésében minden bizonnyal szerepe van a tudományos teljesítmények utóbbi években mutatott erősödésének is. Ráadásul az intézmény egyre népszerűbb a külföldi hallgatók körében, akik száma - ahogy az Miseta Attila rektor tanévnyitó beszédében elhangzott - már meghaladja az ötezret. Egyértelmű, hogy ez a kimagasló szám is hozzájárult ehhez az előkelő helyezéshez.

Miseta Attila rektor az eredmény alapján hangsúlyozta: „A Pécsi Tudományegyetem fontos stratégiai célkitűzése, hogy a nemzetközi rangsorokban is előre lépjünk. Ebben a járványügyi helyzetben ennek talán még nagyobb jelentősége van, mivel még élesebb a verseny a külföldi hallgatókért. Arra is komoly hangsúlyt fektetünk, hogy a magas színvonalú oktatással pár-huzamosan az infrastruktúránk is fejlődjön. Ennek már kézzelfogható eredménye a Modern Városok Program több elkészült, vagy hamarosan elkészülő beruházása " - mondta a rektor.