Díjazták a gimnáziumokat, Baranyából négy iskola van a legjobb 100 között

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal (OH) ünnepélyes gála keretében ismerte el és díjazta Magyarország 100 legjobb gimnáziumát, köztük négy Baranya vármegyei intézményt. A Várkert Bazárban megrendezett eseményen több mint 300 vendég, köztük oktatási szakemberek, iskolaigazgatók és diákok gyűltek össze, hogy közösen ünnepeljék a tanári munka és a tehetséggondozás eredményét.

Az MCC Országos Gimnáziumi Rangsora 400 gimnázium teljesítményét vizsgálta átfogó módon, közhiteles adatok felhasználásával, az MCC és az OH együttműködésében. Az elemzésnek a szakgimnáziumok nem képezték részét.

A Baranya vármegyei gimnáziumok közül a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium az előkelő 67. helyezést érte el, ezzel nem csupán Pécs, hanem a Dél-Dunántúli régió és Baranya vármegye első helyen szereplő középiskolája lett. A TOP 100-ban három további baranyai gimnázium is helyet kapott. A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium a 70. helyen végzett, a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium a 78. lett, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma pedig a 82. Utóbbi a 20 legjobb egyházi fenntartású gimnázium közé is bekerült.



„Az Oktatási Hivatallal való közös munkánkat az a cél vezérelte, hogy hiteles módszertannal, szakértői munkával adjunk egy pillanatképet a hazai gimnáziumok rangsoráról" - hangsúlyozta köszöntőjében Szalai Zoltán. Az MCC főigazgatója hozzátette, hogy a rangsor készítésekor „jó volt szembesülni azzal a ténnyel, hogy mennyi kitűnő gimnáziumunk van, valamint látni azt egzakt számokkal alátámasztva, hogy az egész országot átszövik az egymással versengő, nagyszerű pedagógusi karral dolgozó, magas minőségű képzést adó intézmények".



Előadásában Maruzsa Zoltán köznevelési államtitká rarra hívta fel a figyelmet, hogy a most publikált rangsor egyaránt figyelembe vette az abszolút teljesítményt és a hozzáadott értéket. „Az MCC és az OH együttműködésében egy teljesítményfókuszú, nagyon korrekt, adatalapú, komplex összehasonlítási lehetőséget kínáló rangsort sikerült összeállítani, amely így objektívnek is tekinthető" - fogalmazott és reményét fejezte ki azzal kapcsolatban,hogy az évente frissülő rangsor a jövőben is segíti a diákok és szüleik tájékozódását.



A nemzetközi perspektívákról Nicholas Tate brit történész, oxfordi professzormondta el gondolatait. A konzervatív iskola című nagysikerű könyv szerzője szerint a jól működő iskola receptje: a stratégiai gondolkodású vezetés, amely a küldetésre és az élethosszig tartó tanulásra összpontosít; a támogató iskolai környezet, amely lehetővé teszi a tanárok számára, hogy zavartalanul végezhessék munkájukat; valamint a kiegyensúlyozott állami szerepvállalás, amely felismeri, mikor kell segítséget nyújtani, és mikor célszerű tartózkodni az iskolák működésébe való beavatkozástól.



A díjátadó ünnepségen több kategóriában osztottak ki díjakat, de az MCC Országos Gimnáziumi Rangsorban szereplő mind a 100 gimnázium munkáját elismeréssel jutalmazták. A díjakat Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója, és Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke adták át.



Az MCC Országos Gimnáziumi Rangsor módszertana

A rangsor összeállítása során a szakemberek több, az előző tanév adatain alapuló szempontot vettek figyelembe annak érdekében, hogy objektív és összehasonlítható képet nyújtsanak az iskolák teljesítményéről:



• A tanév felsőoktatási felvételi eredményei



• A 10. évfolyamos tanulók kompetenciamérési eredményeinek átlaga (matematika, szövegértés)



• A gimnáziumi tanulók által letett összes közép- és emelt szintű érettségi vizsga százalékos eredményeinek átlaga



• A gimnáziumban emelt szinten letett érettségi vizsgák számának aránya



• A gimnáziumokba történő felvételihez első helyen írt középiskolai központi felvételi eredmények átlaga



• A gimnáziumokba első helyen jelentkezők aránya



• A gimnáziumokban az OKTV döntős tanulók száma



Az MCC középiskolai és egyetemi programjai révén közvetlen kapcsolatban áll a tehetséges diákokkal, így az intézmény első kézből szerzett tapasztalatokkal is segíti a gimnáziumok munkájának értékelését. Az MCC Országos Gimnáziumi Rangsor 2025 kiadvány a Mandiner február 6-i számának mellékleteként jelent meg, és további információkkal kiegészítve már online is elérhető a Mandiner weboldalán.



Az MCC és az Oktatási Hivatal közötti együttműködésnek köszönhetően a rangsort évente frissítik, biztosítva ezzel a legaktuálisabb és legmegbízhatóbb információkat a diákok és szüleik számára.