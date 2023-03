Csillagászati hetet tartanak a Zsolnay Kulturális Negyedben

A James Webb-űrtávcső legújabb felfedezéseiről, a magyar űrkutatás aktualitásairól, a leendő magyar űrhajós kiválasztásáról és a sci-fi filmek valóságtartalmáról is részleteket tudhatnak meg az érdeklődők a március 23. és 26. között zajló Csillagászati hét programjain a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben.



A pécsi kultnegyedet fenntartó Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZSÖK) MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a magyar űrtevékenység jelenével és jövőjével Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos előadásán ismerkedhetnek meg az érdeklődők, míg a 2021 decemberében pályára állított James Webb-űrtávcső eddigi eredményeiről Frey Sándor beszél majd.



Az Apollo-program során utoljára 1972-ben járt ember a Holdon, majd a NASA a 2010-es évek végén meghirdette az Artemis-programot. Ennek egyik célja visszatérni a Holdra és az első lépések már sikeresen meg is történtek. A Vissza a Holdra - Az Artemis-program című előadás a projekt eddigi történetéről és a tervezett következő lépéseiről ad áttekintést.



Egyebek mellett az Armageddon, a Csillagok között, a Mentőexpedíció, a Star Wars- és a Star Trek-filmeken keresztül tudhatják meg az érdeklődők, hogy mit lehet elhinni a hollywoodi filmekből.



A programok keretében emellett izgalmas "Mars-küldetés" vár a gyerekekre, akik űrhajós sisakot is felpróbálhatnak és egy tablet segítségével robotot is irányíthatnak a vörös bolygó képzeletbeli felszínén.



Az Utazó Planetárium közreműködésével a szokásos planetáriumi vetítések mellett - kizárólag ezen a hétvégén - térhatású élményt nyújtó, teljes kupolás vetítések is lesznek több korosztály számára a Zsolnay-negyedben.



Mindezek mellett távcsöves bemutatók, napfoltmegfigyelés, planetáriumi előadások, fizikai bemutatók és virtuálisvalóság-játékok szerepelnek a rendezvény kísérőprogramjai között - olvasható a ZSÖK közleményében.



A pécsi Csillagászati hét programjairól a www.zsolnaynegyed.hu oldalon olvashatók további részletek.