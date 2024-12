Családi drogbizniszt számoltak fel Baranyában - Videó!

Három újabb díler kezén kattant a bilincs Szigetváron.

Bűnügyi információ merült fel arra, hogy idén egy 23 éves férfi a 19 éves unokatestvérével Szigetváron és környékén rendszeresen marihuánát árulnak, az egyikük apja - egy 46 éves férfi - pedig új pszichoaktív anyaggal kereskedik.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mecsek Közterületi Támogató Alosztályának munkatársai december 9-én elfogták a három szigetvári férfit. A hozzájuk köthető ingatlanokban kutatást végeztek, melynek során a 23 éves férfi lakásán alufóliába csomagolt, értékesítésre előkészített, valamint feltehetően új pszichoaktív anyaggal már összekevert őrölt dohányt, illetve több mobiltelefont foglaltak le.

A rendőrök a nyomozás során olyan adatokra bukkantak, amelyek alátámasztották, hogy mindhárom férfi mintegy 10-15 vevőnek rendszeresen értékesítette a kábítószert.

A beszerzett adatok alapján a 23 éves férfi megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy szexuális együttlétekhez más férfiaknak nőket kerített. Kiderült az is, hogy a fiatalember egy közösségi oldalon hamis profilokat hozott létre, melyeken szerelmes nőnek adta ki magát, és így csalt ki - ez idáig nem azonosított - személyektől több százezer forintot. A kicsalt összegeket a családtagok is segítettek átvenni.









Elfogásukat követően a rendőrök előállították a három férfit a kapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki őket.

A 46 éves férfi ellen új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett miatt nyomoz a Szigetvári Rendőrkapitányság. A két fiatalabb ellen - őrizetbe vételük mellett - kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amelyet a járásbíróság el is rendelt.