Csaknem 23 ezer látogatót varázsoltak el tavaly a pécsi Csodák Palotájában

Jelentősen emelkedett a vendégek száma 2018-ban a Zsolnay Kulturális Negyedben található Labor - Interaktív varázstérben. A pécsi „Csodák Palotája" a dél-dunántúli régióban egyedinek számít, így Baranya megyén túlról is sokan érkeznek a kiállításra.



A Laborban még azok is megkedvelik a fizikát, akik az iskolában nem zárták szívükbe a tantárgyat. Mindez leginkább annak köszönhető, hogy ezen a helyen nemhogy tilos, egyenesen kötelező a kiállított tárgyakhoz nyúlni. Így aztán a látogatók játszva tanulhatnak, saját maguk végezhetik el az érdekes kísérleteket.

Szebényi Anita, a Zsolnay Örökségkezelő NKft. koordinátora megkeresésünkre közölte, az egykor a kerámiagyár laborjaként funkcionáló épületben 2017-ben nagyjából 19,5 ezer, míg 2018-ban egészen pontosan 22 775 vendéget köszönthettek. Hozzátette: az osztálykiránduló szezon, azaz a májusi és a júniusi hónapok hasonlóan jól alakulnak idén, mint a tavaly, ez pedig bizakodásra ad okot.

A Labort értelemszerűen elsősorban a diákok látogatják. Ezt elősegíti az is, hogy a vonattal érkező csoportoknak - amennyiben előzetesen bejelentkeznek, és visszaigazolást is kapnak az intézménytől - díjmentesen utazást biztosít Pécsre a MÁV.

Az interaktív kiállítás a pécsiek körében is népszerű, de sokan érkeznek Budapestről, Somogy, Tolna, Bács-Kiskun megyéből, és persze Baranya más településeiről is. A Labor vonzerejét növeli, hogy hasonló attrakció nem található a dél-dunántúli régióban.

Szebényi Anitától megtudtuk, januárban több új eszközt szereztek be. Így manapság már a lézeres akadálypályát, vagy az úgynevezett végtelen kutat is kipróbálhatják a látogatók. Áprilisban pedig immár kétszintesre bővült a Labor, ekkor adták át a JátéchTér nevű számítógépes parkot. Ezen a kiállításon az 1985-ös Nintendotól kezdve napjaink csúcstechnológiájáig mutatják be a játékkonzolok fejlődését.

Természetesen a látogatók itt is kipróbálhatják az eszközöket, így megmutathatják tudásukat a szimulátorokon, a logikai, a sport- vagy éppen az akciójátékokon. Az óriásképernyőn pedig versenyezhetnek is egymással.