Belvárosi kutyafuttató: a pénz és az engedély is megvan, Péterffy mégsem adott zöld utat

Hiába áll rendelkezésre a beruházáshoz szükséges forrás, az engedélyek, az egyházmegye jóváhagyása, és nem utolsó sorban a helyiek is kinyilvánították akaratukat, mégsem kezdték el a belvárosi kutyafuttató kialakítását Pécsett. Kővári János, a terület önkormányzati képviselője lapunk munkatársának úgy nyilatkozott, érthetetlen, hogy Péterffy Attila polgármester mi okból „ül az ügyön".





Márciusban még úgy tűnt , rövid időn belül új kutyafuttatóval gazdagodik a belváros, amely a környéken élő ebtartók régi kívánsága. Sajnos azonban a beruházás nem indult el, egyelőre egy kapavágás sem történt a kijelölt helyszínen, a városfal északnyugati részén, a Barbakán melletti árokban.

Pedig a kutyafuttatóra nagy szükség van, jelenleg ugyanis a belváros egyik közterületén sem lehet póráz nélkül szabadon engedni az ebeket, emiatt pedig gyakoriak a konfliktusok , amelyhez több mint háromszázan adták a nevüket.Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) elnöke, a terület önkormányzati képviselője szerint érthetetlen, miért nem kezdődtek el az építési munkálatok, hiszen a beruházás teljes mértékben előkészített.- A kutyafuttató kialakításához rendelkezésre áll a műemlékvédelmi és a természetvédelmi engedély, valamint a Pécsi Egyházmegye is hozzájárulását adta, a BIOKOM pedig elkészítette a terveket - nyilatkozta lapunknak Kővári János.A politikus szerint az ügy azért torpant meg, mert Péterffy Attila polgármester „kicsinyes játékot játszik". Hozzátette: többször kérte, hogy a Városfejlesztési és Innovációs Bizottság tárgyalja a témát, de az mind a mai napig nem került napirendre.Péterffy hozzájárulása nélkül a kutyafuttató kialakítása nem kezdődhet el, a veszélyhelyzet idején, a rendkívüli jogrendben ugyanis a polgármester egy személyben hozhat döntéseket a képviselő-testület helyett.Azért is érthetetlen a halogatás, mert a beruházáshoz szükséges körülbelül 500 ezer forint is rendelkezésre áll, a költségeket Kővári János képviselői keretéből biztosítanák.



Képünk a leendő kutyafuttató helyszínén készült.