Befejeződött a Janus Pannonius Múzeum látogatóközpontjának kialakítása

Befejeződött a pécsi Janus Pannonius Múzeum látogatóközpontjának kialakítása a Régészeti Múzeum egykori épületében, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1,3 milliárd forintos támogatásával - közölte a pécsi önkormányzat pénteken.

A Széchenyi téri központ december 1-től a pécsi adventi eseményekhez kapcsolódva várja programokkal a látogatókat - írták közleményükben.



A tájékoztatás szerint teljes körűen felújították az épület tetejét, a gépészetet, a villamos hálózatot, nyílászárókat cseréltek és akadálymentes bejáratokat alakítottak ki. A munka során üvegszerkezetet helyeztek el a római kőtárban, és elvégezték a restaurálási munkákat is.



Az épület földszintjén, az északkeleti részen két múzeumpedagógiai teret alakítottak ki, amelyek egyikében viseletmásolatokat, múzeumpedagógiai segédeszközöket tárolnak. A földszint nyugati szárnyában időszakos kiállításokra alkalmas tereket hoztak létre. Itt látható december 1-jétől a 19. század pécsi képzőművészetét bemutató, Ködképek a kedély láthatárán című tárlat. A külső kerti, földszintes raktárszárny helyén kávézót építettek.



Az első emeleten kapott helyet A hely szelleme című állandó kiállítás, amely 2024 májusában nyílik meg a nagyközönségnek.



Az állandó kiállításon interaktív eszközöket - e-posztert, digitális totemet, érintőképernyős asztalt - építettek be, és tableteket szereztek be az interaktív múzeumpedagógiai programokhoz. A továbbiakban egyebek közt multimédiás mobilguide-rendszert, kültéri információs terminált, adatbázisok megjelenítéséhez interaktív, digitális falat, valamint fegyver- és viseletmásolatokat szereznek be.



A látogatóközpontban adventi programok - mézeskalács-díszítés, madárkalács-, fenyő- és karácsonyi társasjáték-készítés -, továbbá a karácsonyi ünnepkörről szóló néprajzi előadás, a római kőtárban régészeti tárlatvezetés várja az érdeklődőket.

Képünk archív felvétel.