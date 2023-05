Befejezik egy majd' száz éve félbehagyott mohácsi templom építését

Amint arról beszámoltunk , a kormány döntésének értelmében a Mohács500 program részeként többek között befejezik a Fogadalmi templom majd' száz éve félbehagyott építését is, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenlegi, csonka tornyot egy „igazi" váltja fel.

A mohácsi csatavesztésre, valamint a közhiedelem szerint Trianonra is emlékeztetni hivatott Fogadalmi templomot - amelynek az alapjába körkörösen, a történelmi Magyarország 64 vármegyéjének 3600 településéről hozott földet helyeztek el - az 1920-as években kezdték építeni, 1940-ben szentelték fel.



Az eredeti tervek is tartalmaztak egy tornyot - aminek végül csak egy tizenöt méter magas, csonka változata valósult meg. Az épületnek ezt a részét lapos tetővel fedték le, a toronysisak ugyancsak lemaradt róla.



Az építmény végleges befejezése ugyan már az ezredfordulót követően is több alkalommal felvetődött, ám máig sem valósult meg a beruházás, a templom néhány éve befejeződött, átfogó felújításának sem volt része.



Azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, milyen megoldást alkalmaznak a most bejelentett építkezés alkalmával, érdemesnek tartunk feleleveníteni egy 2008-ban megfogalmazott elképzelést, aminek a megvalósulása esetén Mohács új szimbóluma lehetett volna (s minden bizonnyal lehetne most is).



Az akkori elképzelések szerint hetven méter magasra törő toronyban negyvennyolc méteren kilátót alakítottak volna ki, ahova felvonón, és lépcsőn is fel lehetett volna jutni. A kilátó feletti részen a harangtorony, és a kereszt kapott volna helyet.



A terveket akkor el is készíttette az önkormányzat, az egyházmegye akkor is egyeztettek, ők is üdvözölték, támogatták az elgondolást. Azt remélték, hogy a pécsi EKF-program részeként, az egyházaknak jutó források segítségével valósulhat meg a beruházás, 2010-ig.



A monumentális torony méreteit jól szemlélteti, hogy az közelít az azóta lebontott pécsi Magasház paraméteriehez: a mostoha sorsú épület több, mint nyolcvan méter magas volt.

Az elképzelést a városvédők is támogatták, azt remélték, hogy alaposan növekedne Mohács turisztikai vonzereje, ha elkészülne a torony.

A kilátóból nemcsak a város, és a Duna-part panorámája tárulhatott volna fel, hanem még a sátorhelyi emlékpark, valamint a bédai holtágrendszer is belátható lehetett volna.