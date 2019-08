Baranyi Erika nemcsak ruhákat, mentőmellényeket is készít a kutyáknak

Immár hosszú évek óta a pécsi vásár egyik állandó árusa Baranyi Erika. A standjánál jól szabott ruhákat és számos kiegészítőt árul - csakhogy nem emberek, hanem kutyák számára. Mint azt a lapunknak adott interjúban elmondta, nála akár mentőmellényt is vehetnek a gazdik, de felesleges holmikat nem készít. Imádja a varrást és az ebeket, szerinte emiatt is van sok vásárlója.

- Mióta készít kutyaruhákat?



- Nagyjából tíz éve - vágott bele Baranyi Erika. - A lányom csivavájának varrtam elsőként ruhát. Jól sikerülhetett, mert többen tanácsolták, hogy vágjak bele „nagyüzemben" is. Megfontoltam, és körülbelül másfél év eltelte után úgy döntöttem, nekiállok.



- Esetleg szabó végzettséggel rendelkezik?



- Előbb a gyakorlatban, majd az iskolapadban is kitanultam a szabás-varrás mesterséget. Mindenesetre a ruhák készítése mindig is a hobbim volt, a mai napig szeretettel készítem a termékeket, és persze a kutyák is nagy barátaim. Talán ennek is köszönhető, hogy sok vásárlóm van.

Névjegy Baranyi Erika Komlón született, de rövidesen családjával Pécsre költözött, azóta is a városban él. Egy fia és lánya van, mindketten felnőttek. Hamarosan megszületik második unokája. Szabadidejében is szívesen foglalkozik kutyákkal, a ruhakészítő vállalkozás mellett üzemeltetője a Pécs-Hird közelében található tónak, ahol ebek számára működtetnek strandot.



- Hol kezdett árulni?



- Az első húsz-harminc darab ruhát hamar elkapkodták a vásárban, így azóta is lényegében minden héten kint vagyok a termékekkel. Igyekszem folyamatosan újítani, hiszen egy vállalkozás csak így maradhat életben, így manapság már az interneten is rendelhetnek tőlem.





- Télen-nyáron veszik a kutyaruhákat?



- Nyáron kevesebbet adunk el, elsősorban ősszel és télen van szezonja. A melegebb hónapokban főleg fekhelyeket értékesítünk. Érdekesség, hogy sokan keresik a négylábúaknak szánt mentőöveket. Egyre többen vannak, akik a nyaralásra magukkal viszik a kedvenceiket, a kutyák egy része azonban - például a francia bulldogok vagy a mopszok - nem tudnak úszni.



- Mi lesz a következő, a fürdőnadrág és a sapka?