Baranyában is kinyitották a tűzoltószertárakat gyermeknapon

Ismét gyermekzsivajjal és kacagással teltek meg a szertárak a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos tűzoltóságain, katasztrófavédelmi őrsein, és az az önkéntes tűzoltó-egyesületek életébe is betekinthettek a kicsik és nagyok gyermeknap alkalmából a hétvégén.

Pécsett, Komlón, Mohácson, Siklóson, Szigetváron, Sellyén is nyitva álltak a tűzoltó laktanyák az érdeklődők előtt, hogy a gyerekek megismerhessék a tűzoltók mindennapjait.

A hivatásos tűzoltóságok mellett pedig Királyegyházán az önkéntes tűzoltó egyesület tagjai is szeretettel várták a családokat május utolsó hétvégéjén.

Az elmúlt hat évben gyerkőcök tömege ismerkedhetett meg a tűzoltók izgalmas életével. A tűzoltószertár egy olyan speciális környezet, ahová csak ritkán juthatnak be látogatók. Most azonban gyermekek, szüleik és a tűzoltóautók szerelmesei is megtekinthették a laktanyát, a tűzoltók járműveit és a különleges felszereléseket.

A Nyitott szertárkapuk rendezvény keretében számos program várta a tűzoltólaktanyákban a gyermekeket és szüleiket délelőtt tíztől délután négyig. Az apróságok próbariasztásokat nézhettek meg, megtapasztalhatták, milyen érzés lecsúszni a rúdon, tűzoltóautókba ülhettek be. A legbátrabb jelentkezőket szirénázó járművel is körbevitték a laktanya körül. Természetesen a gyerekek a védőruhát is magukra ölthették, célba lőhettek puttonyfecskendővel, szerelési bemutatót nézhettek meg.

A nagyobbak tájékoztatást kaptak a katasztrófavédelemnél teljesíthető közösségi szolgálatról.

A nyitott szertárkapuk program mellett, több városban is gyereknapi rendezvényeket tartottak a hétvége folyamán. Ezeken a rendezvényeken a tűzmegelőzési bizottság sátrával is találkozhattak az érdeklődők, ahol amíg a gyerekek rajzoltak, szüleik a legfontosabb tűzmegelőzési információkról is hallhattak.

A felhőtlen gyermeknapi jókedv biztosítása mellett természetesen más üzenete is van ezeknek a programoknak. A gyermekek és szüleik biztonságérzetét is növeli, ha közvetlen közelről láthatják a védelmüket szolgáló technikai eszközöket, gépjárműveket és felszereléseket, valamint személyesen a tűzoltóknak tehetik fel kérdéseiket.