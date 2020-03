Baranyában is egyre többen csatlakoznak a Szépítsd a dokit mozgalomhoz

Hajas László országosan ismert fodrász nemrég hozta létre a "Szépítsd a Dokit" Facebook csoportot, hogy összegyűjtse azokat a fodrászokat, akik a későbbiekben vállalnák az egészségügyben dolgozók térítésmentes hajvágását és hajfestését. Baranyában, így Pécsett is egyre többen csatlakoznak a mozgalomhoz, s nem csak fodrászok, hanem a szépségipar más területein dolgozók is kedveskednek majd.

Egyre több területen ajánlják fel segítségüket az emberek, mondhatni az egész ország összefogott a koronavírus okozta nehéz időszakban. Többen saját kezűleg gyártják a maszkokat, magánkórházakat hoznak létre, ingyen adnak ki lakásokat az egészségügyben dolgozóknak, s sokan digitális eszközökkel is támogatják a rászorulókat.

Pécsett is rengetegen segítenek, s a Hajas László által indított mozgalomhoz is sok szépségiparban dolgozó csatlakozott már. A fodrász elsősorban saját csapatára gondolt, végül országos híre ment az ötletnek. Ebből kifolyólag most minden szépségipari dolgozót arra kér, hogy a lehetőségeihez mérten - ha akár csak egy alkalommal is -, de ajánljon fel egy ingyenes szolgáltatást az egészségügyben dolgozók részére.

Pécsett általában 5-10 egészségügyben tevékenykedő személynek ajánlanak fel hajvágást, hajfestést, de körmösszalonok is ajánlottak fel segítséget, illetve masszőrök ingyen masszázzsal kedveskednek a későbbiekben.

A mozgalomhoz Pécsett többek között csatlakozott már a Hársfa Szépségszalon & szolárium, az Árkádban található Barber Shop, a Pataky Hajvilág, a KolyNails & beauty és PfeiferViktoria Hairdresser is.

HA KEDVET KAPTÁL, KATTINTS IDE, ÉS CSATLAKOZZ TE IS!