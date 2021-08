Bár korábban bírálta, most mégis beült Péterffy Attila frakciószövetségébe Kóbor József

A helyhatósági választások előtt még kritizálta Kóbor József és nem is támogatta a helyi LMP fel a balliberálisok polgármesterjelöltjét, Péterffy Attilát, a párt képviselője most mégis beült a Pécs Jövője Frakciószövetségbe. Pécs zöld biztosaként tevékenykedik majd. Az LMP csatlakozásával 15 főre emelkedett a Péterffy által gründolt frakcióószövetség tagjainak száma.

"- Többször kijelentették már, hogy az ellenzék jelöltjét, Péterffyt sem tudják támogatni.

- Ez így is van. Péterffy Attilát már korábban ismertem, zöldaktivistaként, majd képviselőkoromban is. Amikor terítékre került a biomassza kérdése, én már akkor is jeleztem, hogy Franciaországban vagy Németországban börtön járna az ilyen mértékű tűzifaégetésért és itt sem volna szabad ezt csinálni" - ez volt olvasható abban az interjúban, amit Kóbor Józseffel készített a 2019-es helyhatósági választásokat megelőzően a PécsMa. hu.

Úgy tűnik azonban, ma már ez nem számít vagy másképp gondolja Kóbor József, ugyanis - amint azt csütörtökön bejelentették - az LMP képviselője is csatlakozott a Mellár Tamással való összetűzés után által létrehozott Pécsi Jövője csoporthoz.

Ezzel a frakciószövetségnek immár 15 tagja van, ami nyugodtabb hátteret jelenthet Péterffy Attilának az eddig vékony többséggel szemben.

(A 26 fős közgyűlésben a Mindenki Pécsért Egyesületnek négy (a Momentum három képviselője és a leváltott DK-s alpolgármester bognár Szilvia), a nemzeti oldalnak pedig hét képviselője van.)



Úgy tűnik, a korábbi nézetkülönbségek ellenére most tényleg szent a béke a felek között, mivel bejelentették azt is, hogy Kóbor József Pécs zöld biztosaként fog tevékenykedni a jövőben.