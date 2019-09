Kóbor József szerint Németországban börtön járna az ilyen mértékű tűzifaégetésért

Annak ellenére, hogy korábban már bejelentették a koordinált jelöltállítást a városban, júniusban véglegesen eldőlt, hogy nem lesz ellenzéki összefogás Pécsen. Az LMP külön képviselőjelölteket és polgármesterjelöltet indít, utóbbi személye pedig augusztus elején vált nyilvánossá: Kóbor József (képünkön) önkormányzati képviselő állt a zöldpárt élére. Programjáról, a különválásról, a balliberálisok polgármesterjelöltjéről és a DK ominózus kiszivárgott hangfelvételéről is kérdezte a PécsMa.hu a pécsi biofizikust.

- Melyek azok a területek, amiket leginkább fejlesztene a városban?

- 2012-ben a közgyűlés elfogadott egy integrált városfejlesztési stratégiai programot, amit távlati célként mindenkinek meg kell valósítania. Mindenkinek a programja - az enyém is - lényegében ezen alapul: a környezetileg és gazdaságilag is fenntartható városfejlesztésen. Iparfejlesztés, kultúra, oktatás, turizmus: ezeken a lábakon kell állnia a városnak. A városfejlesztést radikálisan át kell alakítani, ez most ki van szervezve a Pécsi Városfejlesztési Zrt.-nek. A jelenlegi struktúra egy pártkifizetőhely, ami szinte pénzmosodaként szolgál. Úgy érzem, egy szavazógépként ülünk bent a közgyűlésben: rengetegszer semmi rálátásom nincs a pályázási rendszerre, az előterjesztésekre, a polgármesteren kívül sokszor senki, még a fideszesek sem ismerik a döntéshozatal mögötti folyamatokat. Polgármesterként mindent meg fogok tenni, hogy ez változzon. Egy olyan kezdeményező jellegű közgyűlést szeretnék, ahol a feladatokat kiosztva a képviselők maguk készítik elő a tennivalókat. Felállítanék egy városfejlesztési osztályt is szakértőkkel, akik a stratégiai tervezést csinálnák. Elsősorban köztisztviselők és közalkalmazottak, akik közvetlenül a polgármester és a közgyűlés felügyelete alatt dolgoznának.

Tudom, hogy nagy feladat lenne, de felül kell vizsgálni az összes meglévő hatályos szerződést, amik az ügyvédi irodák, a pályázati szervezetek között vannak, megszakítani, majd újrakötni őket.

- Hogyan vélekedik a várható eredményről? Lesz frakciója az LMP-nek Pécsen?

- Pécsen egy különleges helyzet állt elő azzal, hogy az LMP külön indul, frakció a közgyűlésben három főtől alakulhat, nagyon bízom benne, hogy sikerül ezt elérni. A lényeg az lesz, hogy azokkal együtt tudjunk működni, akik felvállalják a városfejlesztés szerkezetének átalakítását. Remélem, hogy többségben leszünk a Fidesz képviselőivel szemben.

- Nem lenne ez egyszerűbb egy teljes körű ellenzéki összefogás keretén belül?

- Tavasszal még nem tisztáztuk a részleteket a koordinációról, akkor még nem volt szó arról, hogy a pártoknak „nem lesz arca" az együttműködésben, nem volt szó arról, hogy kötelező mindenkinek ugyanazt az egy polgármesterjelöltet támogatnia, mi eredetileg azt mondtuk, Péterffy mögé nem rakjuk az LMP-logót. Az EP-választások után a Demokratikus Koalíció és a Momentum is túlértékeltnek hitte magát és azt gondolta: akik gyengébben szerepeltek, azok nem számítanak. Pontosabban ez csak az LMP-re vonatkozott, mert a Jobbik relatíve még gyengébben szerepelt, de valamiért mégis sokkal jobban kellett a Jobbik nekik. Végül mindössze egy körzetet ajánlottak nekünk fel, listáról szó sem volt, mire azt mondtuk, hogy ennél saját erőből is többet tudunk hozni, másrészt ezzel, hogy külön indulunk, az általunk képviselt zöldpolitikát is érvényre tudjuk juttatni. Végeredményben a céljuk az volt, hogy kigolyózzanak.

- Többször kijelentették már, hogy az ellenzék jelöltjét, Péterffyt sem tudják támogatni.

- Ez így is van. Péterffy Attilát már korábban ismertem, zöldaktivistaként, majd képviselőkoromban is. Amikor terítékre került a biomassza kérdése, én már akkor is jeleztem, hogy Franciaországban vagy Németországban börtön járna az ilyen mértékű tűzifaégetésért és itt sem volna szabad ezt csinálni.

Az pedig elég nevetséges, hogy most a Fidesz ugyanezzel támadja, holott ők is támogatták ezt a biomassza-koncepciót, 2012-ben ők is megszavazták az úgynevezett „füstadót", ami Pécsett a tűzifaégetés és egyben a hosszú távú hőenergia-átvételi kötelezettség további támogatását jelenti - egyedül az LMP emelte fel a hangját ellene. Péterffynek vissza kellett volna vennie ebben az ügyben, de ő mereven technokrataként megvédte az álláspontját, politikai támadásnak vette a bírálatokat. Ezek után nem állhattunk be támogatni őt, és persze mi sem kellettünk neki.

- A DK soraiból kikerült tavasszal egy hangfelvétel, amelyen a DK helyi elnökségi ülésén arra utalnak, hogy az ellenzék jelöltje, Péterffy Attila az ellenzéki tárgyalások folyamán erőszakos volt. Ez igaz?

- A baloldali pártoknak szerintem volt egy, a finanszírozóik által előre eldöntött baloldali alapkoncepciójuk, amihez mereven ragaszkodtak. Ezért nem sikerült kompromisszumra jutni velük.

- Önön személyesen is élcelődtek akkor - azt mondták, hogy még a villanykapcsolót sem találja -, mégsem a DK-nak, hanem a Fidesznek vágott vissza.

- Hoppál Péter akkor a közgyűlésben beszélt a témáról, de csak azért, hogy szétverje az alakulóban lévő ellenzéki összefogást. Akkor még hittem abban, hogy ez működhet, ezért Hoppálra lőttem vissza. Később szomorúan tapasztaltam, hogy ez nem egy magánelszólás volt a DK-sok részéről, hanem egy teljes koncepcióba illeszkedett.

- Vannak olyan baloldali vélemények, miszerint Ön alkalmasabb jelölt lenne az ellenzék számára, jobban támogatnák. Erről mi a véleménye?

- Ezt meglepetten hallom, nem tudom, kik vélekedhetnek így. Egyelőre semmiféle ilyen gesztust nem láttam, csak támadások jöttek az ellenzéki szövetség felől. Ami pedig a Fideszt illeti: azt szokás mondani, ha az LMP 10 százalék fölé kerül, a kormánypárt akkor kezdi durván támadni. Egyébként érdekes, hogy az LMP külön indulása messze nem kavart akkora vihart, mint a bejelentésem, hogy indulok a polgármesteri székért. Tény, hogy Péterffy Attila már nem pécsi kötődésű, Vári Attiláról nem is beszélve. Szerintem aki közülük elbukja a polgármesterválasztást, egyszerűen hazamegy Budapestre. Én viszont, akármi is lesz, itt maradok.

Én kifejezetten pozitív kampányt szeretnék. A kampányismertetőnkben természetesen korábbi városi programjainkat is felhasználjuk. Mi is szeretnénk élményfürdőt: ami nem más, mint a Balokány.

A cégstruktúra gyökeres átalakítása, a szerződésfelbontások, az ügyészségi vizsgálatok megindítása mind új elem lesz. Nem szeretnék neveket mondani, becsületsértésekbe bocsátkozni, de nyomon követtem a fideszeseket, láttam, miket műveltek.

- Megszellőztették az idei Pride után, hogy jövőre először vidéken, Pécsen is megrendeznék a melegfelvonulást. Erről hogy vélekedik?

- Nem tudok róla, hogy szeretnének ilyet, mindenesetre én elsőként felmérném, hogy Pécsen van-e erre igény, hiszen a fővárosban vannak ilyen jellegű felvonulások, ott mutatkozik meg demonstratív jellegük. Annak nincs értelme, hogy tíz ember jöjjön össze egy olyan rendezvényen, amit csak azért szerveztek, mert Budapesten is volt.