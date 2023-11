Az építményadó csökkentését tervezi az önkormányzat

Amennyiben a közgyűlés kedden elfogadja Péterffy Attila polgármester előterjesztését, úgy a 65 négyzetméternél kisebb lakásban élők 2024-től adómentességet élveznek majd, az ennél nagyobb, de legfeljebb 150 négyzetméteres lakással rendelkezők tavaly bevezetett kedvezményét pedig kibővítik, közölte az önkormányzat. A tervezett intézkedés révén összesen több mint 310 millió forinttal csökken tovább a pécsi családok adóterhelése.



65 négyzetméterre emelheti az adómentesség határát a pécsi önkormányzat, amennyiben Péterffy Attila polgármester előterjesztését megszavazza a közgyűlés. Ez azt jelenti, hogy a 65 négyzetméternél kisebb lakásban élőknek 2024-től nem kell építményadót fizetniük a városban. Ugyanígy eltörlik az osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanok építményadóját is.



A 65-nél nagyobb, de legfeljebb 150 négyzetméteres lakással rendelkezők kedvezményeit kibővítik: a lakásuk első 65 négyzetmétere után ők is mentesülnek az adófizetés alól, csak az e feletti részért kell fizetniük (a tavaly bevezetett sávos kedvezmény alapján csökkentett adót). Vagyis azok, akik pl. egy 66 négyzetméteres lakásban élnek, 2024-től már csak egy négyzetméter után kell, hogy adót fizessenek.



A tervezett intézkedés csaknem 40 ezer pécsi adózót érint, közülük több mint 20 ezer tulajdonosnak ezentúl nem kell építményadót fizetnie, a többieknek pedig kevesebbet, mint eddig. Amennyiben a közgyűlés rábólint, úgy a tervezett intézkedés révén mintegy 316 millió forint maradhat a pécsiek zsebében jövő évben.



A pécsi önkormányzat már tavaly is saját útját járta: amíg más településeken adót emeltek, vagy újakat vezettek be, addig Pécsett egy évvel ezelőtt az építményadó jelentős csökkentéséről döntöttek. Akkor az 50 négyzetméternél kisebb lakások építményadóját törölték el, míg az 50 és 150 négyzetméter közötti lakások tulajdonosai számára sávos adókedvezményt vezettek be. Akkor összességében 120 millió forintos kedvezményt adtak így a pécsieknek.



Mindez azt jelenti, hogy a tavaly bevezetett és idén tervezett adócsökkentés összesen 52 450 pécsi adózó számára jelent könnyebbséget, ez a pécsi lakástulajdonosok több mint 95 %-a. A két év adócsökkentési intézkedései révén több mint 36 ezer lakástulajdonosnak már nem kell építményadót fizetnie. A pécsi önkormányzat két év alatt összesen több mint 438 millió forintot hagy a pécsi családoknál, ezzel segítve megélhetésüket.