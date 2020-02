Az ellenzék szerint a balliberális városvezetés tudatosan ellehetetleníti a POSZT-ot

Az elmúlt napokban a sajtóban megjelent hírek szerint a városháza, illetve a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., mint többségi tulajdonos nem ad finanszírozást a Pécsi Országos Színházi Találkozót szervező POSZF Nonprofit Kft.-nek, melynek következtében a POSZF NKft. fizetésképtelenné vált. Amennyiben igazak az állítások, úgy az az idei POSZT tudatos ellehetetlenítésének minősül a helyi balliberális vezetés részéről, olvasható a Fidesz városházi frakciója sajtóközleményében.

"Érdemi lépések helyett eddig csak a rombolás és mellébeszélés tapasztalható a POSZT körül is az elmúlt időszakban. Úgy tűnik, hogy ennél a cégnél is az a legfontosabb kérdés a koalíció tagjainak, hogy ki legyen a vezetője. Miként várják el a balliberális vezetők ezzel a hozzáállásukkal, hogy komoly partnerként tekintsen rájuk a POSZT szakmai partnere? Sajnos félő, hogy a POSZT áldozatul eshet annak, hogy az érdemi munka helyett a balliberális vezetés figyelme a baráti pozíciók kiosztása, fizetések megemelése körül forog. Reméljük, hogy a POSZT többet érdemel a jelenlegi vezetés számára is, mint egy újabb pozíció megkaparintása.



Ezúton felszólítjuk tehát Péterffy Attila polgármestert, hogy szelfik és hangzatos, ám valódi mögöttes tartalom nélküli bejelentések helyett tegyenek végre rendet, mert, ha tovább folytatják a teljesen dilettáns tevékenységüket, akkor félő, hogy idén Pécsnek POSZT helyett csak a homoszexuális felvonulás jut.



Felszólítjuk továbbá, hogy haladéktalanul hozza meg azokat az intézkedéseket, amelyekkel a leggyorsabban helyreállítható a POSZF NKft. működése, továbbá a jövőben tartózkodjanak attól az elmúlt hónapokban tanúsított, részben tudatos, részben pedig hanyag magatartástól, amellyel a városvezetés veszélyezteti az idei POSZT Pécsen tartását", áll a dokumentumban.