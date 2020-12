Arra kérik Péterffy Attilát, ne a karácsonyi világítást kapcsolgassa, hanem dolgozzon

Szerdán egész estére lekapcsoltatja az ünnepi díszkivilágítást Péterffy Attila, a város polgármestere, más napokon pedig egy órára kapcsolja le a fényeket, így tiltakozva az iparűzési adó megfelezése ellen. A Fidesz pécsi frakciója ennek kapcsán azt kéri tőle, ne a világítást kapcsolgassa, hanem dolgozzon, pécsi polgárok pedig azt fontolgatják, mécsesekkel pótolják a kihunyó fényeket.

"December 23-án , 19 órától egész estére elsötétedik a Széchenyi tér ünnepi díszkivilágítása és a mindenki karácsonyfája, ahogy a Szabad Városok Szövetségének minden településén, írta közleményében Péterffy Attila.

Szeretnénk felhívni a pécsiek figyelmét arra, hogy a vállalkozások megsegítésének álcájába csomagolt döntés azt a forrást vonja el Pécstől, amelyből a város közösségi közlekedést, közvilágítást, kulturális és sporttevékenységeket, útjavításokat és egyéb közösségi célokat finanszíroz.

Pécsett ezért nem csak december 23-án alszanak ki az ünnepi fények, de december 21-e, hétfőtől a rendelkezés visszavonásáig minden este 19 és 20 óra között elsötétedik a Széchenyi téren a díszkivilágítás és a mindenki karácsonyfája.

A Fidesz városházi frakciója szintén közleményben reagált:



"Ne az ünnepi világítást kapcsolgassa a polgármester, hanem kezdjen el végre dolgozni és döntéseket hozni!

Már több mint egy éve hallgatjuk, hogy Péterffy Attila mit miért nem képes megvalósítani abból, amit ígért; de azt se tudja megcsinálni, ami a dolga lenne: megfelelően működtetni egy várost, az önkormányzatot. Pedig egyre több tanácsadó, polgármesteri megbízott, ilyen-olyan „biztos", kommunikációs munkatársak garmadája, MSZP-s potentátok, pártmunkások élnek jól a pécsiek pénzéből, és immár egy harmadik MSZP-s alpolgármestert is fizethetnek a pécsiek. Péterffy Attila viszont csak panaszkodni tud, igazi döntéseket hozni azonban nem.

Tisztában vagyunk vele, hogy Péterffy Attila és a mögötte álló pártok mindig az adóemelés mellett álltak. Amikor lehetőségük volt, azonnal megemelték az adókat és a szolgáltatói díjakat is. Most is erre készültek, de a magyar kormány közbeszólt. Mert a pécsiek, a cégek megsarcolása, nem a helyes út - járvány és válság kellős közepén különösen -, nem helyes út kihúzni a pénzt azok zsebéből, akik munkát és megélhetést adnak másoknak.

Ideje lenne megértenie Péterffy Attilának és „szakértőinek" a siránkozás, és a politikai sárdobálás helyett, hogy a kis és közepes vállalkozások azok, amelyek munkát és megélhetést adnak a pécsieknek. Ha ezek nincsenek, mert tönkremennek járvány miatt, akkor semmi nincs.

A fideszes városvezetés 1,5 milliárd forinttal több iparűzési adót hagyott a kasszában 2019 év végén, azon milliárdok mellett, amelyeket megtakarított és amelyeket azóta már az utolsó fillérig elköltött Péterffy Attila és szakértői. Ideje lenne végre dolgoznia és döntéseket hoznia a polgármesternek, mert a más pénzét remekül elköltötte már.

Péterffy Attilától és alpolgármestereitől mást se hallunk, mint a panaszkodást, a siránkozást, a tehetetlen magyarázkodást, és persze a nagyívű, de a valóságban nem létező terveket.

Itt az idő, hogy végezzék el azt a munkát, amelyért beülhettek a városvezetői székbe. Ha már elhitették a pécsiekkel, hogy jobban tudják vezetni a várost, mint elődeik tették, akkor tegyék is ezt. Csöndben, alázattal, munkával, kitartással és sokkal, de sokkal kevesebb hangzatos nagyotmondással. Döntsenek végre helyesen, döntsenek végre a pécsiek mellett, ne ellenük!

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Pécsi Frakció."

Mindeközben lapunk értesülései szerint pécsi polgárok azt fontolgatják, mécsesekkel pótolják majd a kihunyó fényeket.

Képünk illusztráció, archív felvétel.