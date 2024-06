A Zselic baranyai részén is költ egy fekete gólyapár

A Zselic baranyai részén mindig is jelen volt a fekete gólya. A Dél-Zselic mozaikos tája, a tavakkal, patakokkal, legelőkkel és mezőgazdasági területekkel tagolt erdős vidéke a fészkelő- és táplálkozóterületet is biztosítja számára. Azonban a faj közismerten félénk természete, és azon szokása, hogy fészkét előszeretettel rejti háborítatlan erdők öreg fáira, a védelmét is megnehezíti, számolt be róla a nemzeti park.

Előfordul, hogy bár folyamatos jelenléte évről-évre megfigyelhető, a fészek pontos helye csak idővel válik a természetvédelmi szakemberek előtt ismertté.

Ez történt ebben az esetben is.

Az ismert fészket a madarak elhagyták, azonban az új fészek csak pár évre rá, ez év elején került elő néhány dombbal arrébb, egy félreeső vízmosásban.

A pár a tavaszi időszakban rendben megkezdte a költést, és június végén már két anyányi fióka álldogált a fészekben, az öreg bükk leveleinek árnyékában.

A fekete gólya hazánkban fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 500.000 Ft.