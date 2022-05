A szúnyogok elleni biológiai védekezést segítik a pécsi egyetem szakemberei

A szúnyogok elleni minél hatékonyabb biológiai védekezést szolgálja az az együttműködést, amely a Pécsen működő Virológiai Nemzeti Laboratórium (VNL) és egy biológiai alapú kártevőmentesítést végző, innovatív megoldásokat alkalmazó spanyol cég magyarországi leányvállalata között jött létre - közölte a Pécsi Tudományegyetem (PTE).

A baranyai felsőoktatási intézmény a közleményében azt írta: a PTE Szentágothai János Kutatóközpontjában működő VNL a spanyol Lokímica Laboratorios magyarországi leányvállalatával, a Lokímica Magyarország Kft.-vel kötött együttműködési megállapodást.



A kommüniké szerint a szerteágazó spanyol piaci jelenléttel rendelkező, több mint háromszáz embert foglalkoztató és 10 millió lakost kiszolgáló - biológiai alapú és zöld szemléletű kártevőmentesítést végző - spanyol vállalat a csípőszúnyogokkal, a kullancsokkal, a rágcsálókkal és bármilyen egyéb egészségügyi kártevővel kapcsolatos kutatások területén számít a pécsi virológusok segítéségére.



Kemenesi Gábort, a VNL adjunktusát idézve azt írták, "az egészségügyi kártevők elleni védekezés nyugati típusú kultúrája megköveteli, hogy kutatás-innovációs háttér legyen mögötte", továbbá a biológiai védekezés nem valósulhat meg a tudományos alapok nélkül.



A pécsi szakemberek jelenleg is terepi gyorsdiagnosztikával segítik a spanyol anyacég munkáját, így a biológiai védekezést a begyűjtött minták gyors fertőzésszűrésével.



A kutató szerint a pécsi virológusok elmúlt évtizedben felhalmozott adatállománya kifejezetten értékes abban a célzott védekezésben, amelyet ez a cég képvisel.



A precíziós védekezés kapcsán Kemenesi Gábor kifejtette: a biológiai védekezés során nem a szúnyogot magát irtják, hanem csak a lárva bizonyos fejlődési szakaszait szünteti meg a módszer, tehát a környezetet is védi ezáltal.

"A már jelenleg is alkalmazott módszerrel annak az útját is megszüntetik, hogy akár vírussal, vagy parazitával fertőzött szúnyogok tömegével keljenek ki" - jegyezte meg az adjunktus.



Manuel García Howlett-et, a Lokímica Magyarország ügyvezetőjét, a spanyol anyavállalat nemzetközi igazgatóját idézve azt írták, hogy a negyven éve működő családi vállalat a kezdetektől fontosnak tartja a kutatást és a fejlesztést, ezért több évtizede működik együtt különböző egyetemekkel.



Az ügyvezető fontosnak tartja a PTE laboratóriumaiban létrejövő kutatási eredmények hasznosítását, mert komoly, tudományos háttérre alapozhatják munkájukat.



A közlemény szerint a védekezés azért is fontos, mert Európában több inváziós, idegenhonos szúnyogfaj is megjelent az utóbbi években. Ezek közül a - betegségeket is terjeszteni képes fajok közül - a tigrisszúnyogot, a japán bozótszúnyogot és a koreai szúnyogot Magyarországon is beazonosították már.