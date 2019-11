A Nagy Lajos tanárnőjét, dr. Petz Andreát is díjazták

Öt kémiatanár vehette át kiemelkedő szakmai munkásságáért a Magyar Kémiaoktatásért díjat a Magyar Tudományos Akadémián. Az elismerést a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma évente ítéli oda olyan középiskolai és általános iskolai kémiatanároknak, akik évtizedeken át tartó áldozatos munkájukkal jelentősen hozzájárulnak a magas színvonalú szakképzéshez, kiemelt figyelmet fordítanak a kémia oktatására, megszerettetésére, valamint a tehetséges diákok felkarolására.

A nemzetgazdaság versenyképességének alakulása nagymértékben függ az oktatás színvonalától, hiszen az innovációs eredmények legfőbb motorja a jól képzett szakemberek teljesítménye, ezért a Richter Gedeon Nyrt. kiemelt figyelemmel kíséri a magyar oktatás helyzetét. A társaság kötelességének érzi, hogy lehetőségeihez mérten folytassa támogató tevékenységét ezen a területen. A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma ítéli oda a rangos elismerést, a személyenként 500 ezer forinttal járó díjat.

„1999-ben adták át először ezt a díjat általános-, közép és szakközépiskolai, valamint szakgimnáziumi kémia¬tanároknak. Olyan pedagógusoknak, akik a jövő számára képzik a természettudományokkal, közöttük kémiával foglalkozó fiatalokat, akik igyekeznek a tudomány szépségét, a tudás értékét átadni, és mindeközben becsületre, szépre és jóra nevelni. Azok a pedagógusok, akik megkapták a díjat, nemcsak a tantárgy szépségét, hanem egyfajta életszemléletet is közvetítenek a fiatalok számára. Legyen ez a díj az elismerés mellett bíztatás is, és köszönet a pedagógusok felé, lelkiismeretes és magas szintű értékteremtő munkájukért." ¬- Dr. Pellioniszné Dr. Paróczai Margit támogatáspolitikáért és alapítványi tevékenységek koordinálásáért felelős megbízott, Richter Gedeon Nyrt.

„A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért céljai az alapító okiratban pontosan le vannak fektetve. Vannak azonban dolgok, amik túlmutatnak mindazon, amit egy alapító okirat szavakban kifejezhet. Az alapítvány egy eszköz: elismerni és inspirálni a kiváló tanárokat, hiszen az ő tudásuk, személyiségük, hozzáállásuk a jövőnk kulcsa. Az egész alapítványi stáb, valamint a Richter nevében szeretném őszinte elismerésemet, tiszteletemet és hálámat kifejezni mindazon kiváló kémiatanároknak, akik ebben az országban (és azon túl) tevékenykednek, és akik közül évről-évre kiválasztásra kerülnek az alapítvány díjazottjai." - Prof. Dr. Szántay Csaba, a kuratórium elnöke



2019. évi díjazottak:



Bartal Mónika, Szabó Gyula Alapiskola, Dunaszerdahely

Kalocsai Ottó, Gödöllői Török Ignác Gimnázium

Kussinszkyné Takács Ildikó, Deák Téri Általános Iskola, Sopron (jelenleg a Sopronkövesdi Általános Iskola tanára)

Dr. Petz Andrea, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs

Rakota Edina, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest

Bartal Mónika: „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy határon túli tanárként átvehettem ezt a díjat. Tehetséges diákokkal foglalkozni öröm, ösztönöz a hozzáállásuk, a közös munka. Mindenképp inspirálnak az eddig elért szép eredmények. Köszönettel tartozom volt egyetemi tanárnőmnek, Hegedűs Erzsébetnek a díjra való felterjesztésért."

Kalocsai Ottó: „Tanári hitvallásom szerint csak azt tudom megszerettetni a tanulókkal, amit én is szeretek és őszinte lelkesedéssel művelek. Az, hogy ezért elismerést kapok, közös érdem a gyerekekkel. Nagyon örülők a díjnak, igazi meglepetés volt számomra. Egy kedves, volt tanárom gondolatát idézve: „Meg kell tanulni dicsérni és meg kell tanulni elfogadni, ha dicsérnek." Dicsérni szoktam, most köszönöm, hogy az utóbbira is sor kerülhet."

Kussinszkyné Takács Ildikó: „Tanári pályám során egyformán fontosnak tartom a gyenge képességű, hátrányos helyzetű és a kiemelkedően tehetséges gyermekekkel való foglalkozást, egyénre szabottan. Soha nem számít a rájuk fordított idő, ha segítségre, támogatásra van szükségük, mindez inkább feltöltődést jelent számomra. A közös munkánkat mindvégig az egymás iránti kölcsönös tisztelet, szeretet jellemezi."

Dr. Petz Andrea: „A tanárnak két embert kell legyőznie: a diákot, hogy tanulni és tudni akarjon, és önmagát, hogy türelemmel és magas színvonalon tanítson."

Rakota Edina: „Kaptam példaképet, talán Istentől tehetséget is. Nem szeretek, de merek tévedni, mert ilyenkor megtapasztalható, hogyan lehet „helyretenni" és „továbblépni". Őszintén élvezem az együttlétet diákjaimmal, s ezt ők érzik, és én próbálom őket érezni, EZ a legfontosabb. Tele van a szívem hálával."