A Dunába és Külső-Bédába is pontyokból érkezett utánpótlás

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége a napokban a Dunába 1900 kg fogható méretű III. nyaras pikkelyes pontyot; a Külső-Bédába 1700 kg III. nyaras pikkelyes pontyot telepített, 2,4 kg/db átlagsúlyban.

A pontyok telepítése miatt a békés halakra horgászati tilalom lépett érvénybe a Külső-Bédán, 2025. november 15-től november 21-ig.

Ezen időszak alatt csak a ragadozó halakra lehet pergetve horgászni! Békés halakra horgászni 2025. november 22-től (szombat) engedélyezett.

Képünk illusztráció.

