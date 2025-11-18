A Dunába és Külső-Bédába is pontyokból érkezett utánpótlás
2025. november 18. kedd 09:52
A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége a napokban a Dunába 1900 kg fogható méretű III. nyaras pikkelyes pontyot; a Külső-Bédába 1700 kg III. nyaras pikkelyes pontyot telepített, 2,4 kg/db átlagsúlyban.
A pontyok telepítése miatt a békés halakra horgászati tilalom lépett érvénybe a Külső-Bédán, 2025. november 15-től november 21-ig.
Ezen időszak alatt csak a ragadozó halakra lehet pergetve horgászni! Békés halakra horgászni 2025. november 22-től (szombat) engedélyezett.
Képünk illusztráció.
Forrás: HEBMESZ
