Megtilthatja a műhús forgalomba hozatalát az Országgyűlés

Megtilthatja a műhús forgalomba hozatalát kedden az Országgyűlés, amely dönthet a tavalyi zárszámadás elfogadásáról, továbbá módosíthatja az adótörvényeket. A parlament megtárgyalja a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetésével összefüggő törvényjavaslatot.

Kivételes eljárásban tárgyalják és a nap folyamán várhatóan el is fogadják a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kötött megállapodás vállalásait is tartalmazó, a vállalkozások adóterheit csökkentő intézkedésekről szóló törvényjavaslatot.



A határozathozatalok között szavaznak a képviselők a műhús előállításának és forgalomba hozatalának tilalmáról.

Elfogadhatják Magyarország 2024-es központi költségvetésének végrehajtását. Ennek alapján a központi alrendszer főösszegeit 42 039 milliárd forint kiadással, 38 091 milliárd forint bevétellel és 3948 milliárd forint hiánnyal hagyhatják jóvá.

Dönthetnek az egyes adótörvények adminisztrációt csökkentő és jogharmonizációs célú módosításáról, amely egyebek mellett az anyák adókedvezményének szabályait pontosítja, és jövő év elejétől a 27 százalékosból az 5 százalékos áfakulcsba sorolja át a marhahús és a kapcsolódó belsőség értékesítését.