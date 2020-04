A baranyai zacik, ékszerboltok befektetési aranykészletét is elkapkodták a vásárlók

Üzletekben gyakorlatilag lehetetlen befektetési aranyhoz jutni Baranyában is, a veszélyhelyzet kihirdetése után a lakosság felvásárolta a zálogházak és az ezzel is foglalkozó ékszerboltok teljes készletét. Egyelőre nem is várhatók szállítmányok, így akik aranyba fektetnék, illetve menekítenék a pénzüket, egyelőre várniuk kell.

Bármelyik üzletbenis érdeklődtünk szerdán, mindenhol nem volt a válasz arra a kérdésünkre, kapható-e náluk befektetési arany.

- Nincs és egyelőre nem is várható, hogy érkezik - mondták az eladók. Jobb híján azt tanácsolták, vásároljunk arany ékszert.

Az arany válsághelyzetekben továbbra is menekülőutat jelent a befektetők és a pénzüket biztonságban tudni akarók számára, ráadásul szinte folyamatosan drágul, így akár még jelentős hozamot is elérhetünk vele - persze, a piac érzékenyen reagál minden új gazdasági fejleményre, így biztosra ezzel sem mehetünk.

Szakértők szerint a mostani aranymizériát nem az okozza, hogy nincs belőle elegendő, hanem az, hogy szállítási nehézségek és a pénzverdék bezárása miatt nem jut el a vevőkhöz.

A tőzsdén persze most is vásárolhatunk, aki azonban fizikai értelemben is szeretne aranyat venni, annak várnia kell.



A BÁV korábbi közlése szerint a veszélyhelyzet kihirdetése óta olyan mértékben megugrott a hazai kereslet a befektetési aranytömbök iránt, hogy alig több mint egy hét alatt a BÁV teljes rendelkezésre álló készletét felvásárolták.

Volt olyan ügyfél, aki 2 kilogramm arannyal távozott az egyik üzletből. A világ több országa átmenetileg kifogyott a befektetési célú aranyból. Újabb készlet érkezéséig a hazai kis- és nagybefektetők figyelme az aranyékszerek és arany fizetőeszközök felé fordult a BÁV jelenleg is nyitva tartó boltjaiban - olvasható a közleményben.

A koronavírussal kapcsolatos intézkedések hatására a világ részvénypiacairól megindult a tőkekivonás, sokan fordultak a hagyományosan menekülőeszköznek tartott arany felé. Volt olyan nap, amikor 5,6%-ot drágult a nemesfém, amelyre legutóbb 2009-ben volt példa. Az áremelkedés azonban még nem ért véget, hiszen a New-York-i Fed (Federal Reserve Bank of New York) március 23-án bejelentette, hogy korlátlan mennyiségben vásárol fel állampapírokat és jelzálogleveleket, hogy ezzel támogassák az amerikai gazdaságot. A hírre további emelkedéssel reagált az aranyárfolyam.

Az év eleji amerikai-iráni konfliktus hatására januárban ismét megélénkült a vásárlási kedv, azonban a veszélyhelyzet március 11-i kihirdetésével szó szerint megrohamozták az üzleteket. A veszélyhelyzet elrendelése után eltelt alig több mint egy hét alatt a teljes befektetési arany készletet, azaz több mint 20.000 gramm aranyat adtak el a BÁV üzleteiben.

„Egyetlen nap alatt a BÁV-nál több aranytömböt vásároltak, mint korábban egy hónap alatt. A vásárlási rohamra jellemző, hogy volt olyan nap, amikor a teljes készlet 65%-át értékesítettük" - mondta el Kovács Ádám, a BÁV kereskedelmi igazgatója.

A veszélyhelyzet kihirdetése óta eltelt napokban a BÁV teljes aranytömb készletét felvásárolták. A kialakult helyzetre való tekintettel a jelentős aranytartalékokkal rendelkező BÁV más gyártókkal is felvette a kapcsolatot a készlet pótlására, ezek beszerzése folyamatban van.

A szakértő előrejelzések alapján rövidtávon unciánkénti 1600-1700 dolláros aranyárfolyam várható, de ez az év végére az arany akár a 2000 dolláros lélektani határt is átlépheti. Minden jel arra mutat, hogy az arany továbbra is biztos pont a befektetőknek.