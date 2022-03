Könyvcsere-pont nyílt Pécsett: olvashatunk, cserélhetünk, akár haza is vihetjük

Az országban harmadikként Pécsett adták át március 22-én a Bookline Lapozó elnevezésű könyvcsere-pontját, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) és Természettudományi Kar (TTK) közös Ifjúság úti díszudvarán. Az átadáson Sándor Gabriella, a Libri-Bookline Zrt. marketing és kommunikációs igazgatója, dr. Heidl György, a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának dékánja, és Győrffy Zoltán, a PTE Kapcsolati Igazgatóságának vezetője mondott köszöntőt.

Magyarországon minden évben közel 13 000 könyvet adnak ki, s több mint 25 millió példány talál gazdára. De vajon mi történik, ha elolvasták őket? Vannak, akik megtartják vagy elajándékozzák régi könyveiket, de vannak olyanok is, akiknek - költözés vagy helyhiány miatt - gondot okoz a könyvek további tárolása. Erre a problémára nyújt megoldást a Bookline legújabb programja, a Lapozó, amely nemcsak új életet ad régi vagy feleslegessé vált olvasmányainknak, hanem egyúttal fontos üzenetet is hordoz.



- A Bookline számára kiemelten fontos a fenntarthatóság - mondta el Sándor Gabriella,

a Libri-Bookline Zrt. marketing és kommunikációs igazgatója. Ez az elköteleződés vezérelte a Bookline Lapozó ötletét is, amely révén a könyvkereskedő igyekszik elősegíteni a könyvek újrahasznosítását, és nem utolsósorban az olvasás élményének megosztását. De szeretnék felhívni a figyelmet arra a gondolatra is, miszerint azok az értéktárgyak, amik számunkra már nem hasznosak, vagy akár feleslegesnek tűnnek, másnak még értékesek lehetnek.



- A könyveknek becsülete van Pécsen - hangsúlyozta köszöntőjében dr. Heidl György, a

bölcsészkar dékánja, aki egyben hangsúlyozta, hogy vannak olyan olvasmányok még a digitális olvasás világában is, amelyeket csakis könyv formájában lehet igazán elolvasni és megérteni.



Győrffy Zoltán, a PTE Kapcsolati Igazgatóságának vezetője elmondta: céljuk olyan együttműködéseket létrehozni, melyek nemcsak marketingértékkel bírnak, hanem hozzájárulnak az egyetemi hallgatók mindennapjainak javításához. „Remélem, a Pécsi Tudományegyetem polgárai mellett a városlakók is felfedezik és használatba veszik majd ezt a könyvcsere-pontot" - fűzte hozzá a kapcsolati igazgató, aki a Pécsi Tudományegyetem nemzetközi szakácskönyvével gazdagította a Bookline által adományozott háromszáz kötetet és a BTK által kihelyezett könyveket.



Cserepontokként a Lapozók több funkciót is betöltenek. Itt leadhatjuk a már kiolvasott és épp nem használt könyveinket. Ezeket a műveket mások elolvashatják a helyszínen, de ki is kölcsönözhetik azokat.



- Természetesen arra is van mód, hogy megtartsák az olvasók a Lapozóba helyezett

műveket, ebben az esetben a Bookline csak annyit kér, hogy egy-egy könyv leadásával ők is járuljanak hozzá a gyűjtőpont bővüléséhez - mondta el Gál Cintia, a Bookline márkamenedzsere. A program célja, hogy a könyvek és a kultúra minél több emberhez eljusson, ezt az üzenetet közvetíti a Lapozó és ez olvasható a programban szereplő könyvekbe elhelyezett könyvjelzőkön is: „Ez a könyv ingyenes, közös, és nem szeret olvasatlanul porosodni."