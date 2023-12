Itthon első, a világon a 23. legzöldebb egyetem a PTE

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) 2023-ban nyolcadik alkalommal mérette meg magát a „UI Green Metric World University Rankings" nemzetközi programban. A Pécsi Tudományegyetem a világ „zöld egyetemeinek" élmezőnyében 1183 egyetem részvételével az előkelő 23. helyen végzett, és a rangsorban szereplő 12 magyar egyetem közül immár negyedszerre bizonyult a legjobbnak, ismét kiérdemelve a legzöldebb hazai egyetem címet.







„A fenntarthatósági célokhoz való közelítés mutatja, hogy a PTE sikeresen haladt előre a tervezett célok felé, ami a fenntarthatóság terén tett erőfeszítéseink eredményességét mutatja.A verseny és gondolatok közötti folyamatos inspiráció mellett a PTE arra ösztönzi a saját intézményét, hogy minden oktatási és kutatási terület foglalkozzon a fenntarthatósággal.

A rendszerszintű megközelítés, a fenntarthatóság irányvonalának komplexitása és a partneri együttműködés lehetővé teszi a kihívások teljes körű kezelését. A Pécsi Tudományegyetem küldetésének tekinti, hogy a hazai és a nemzetközi felsőoktatási piac magas szinten elismert intézményeként, a jövő generációinak jövőjét meghatározó környezeti, társadalmi, gazdasági fenntarthatóság kiemelt tudásipari szereplője, a magyar kormány fontos képzési és kutatási partnere, valamint hazánk és Közép-Európa klímacéljait támogató üzleti és egyéb szervezetek számára jelentős kutatási szolgáltatásokat nyújtó tudásközpontja legyen"- emelte ki dr. Szili Katalin, a PTE fenntarthatóságért felelős kuratóriumi tagja.

„Az egyetemeknek kritikus szerepük van a fenntartható fejlődés irányában, hiszen ezek az intézmények nem csupán oktatnak és kutatnak, hanem vezető szerepet játszanak a társadalom formálásában és a jövő generációinak felkészítésében"- tette hozzá Decsi István, a PTE kancellárja.

„Miért is fontos, hogy a Pécsi Tudományegyetem aktívan törekedjen a fenntartható fejlődési célok elérésére? Először is, a PTE jó és adaptálható gyakorlatokat mutathat be a felsőoktatás és térségünk szervezetei számára. A kiterjedt partnerhálózattal rendelkező nagy szervezetek, mint az Egyetem is, képesek arra, hogy az általuk tanúsított elkötelezettség pozitív hatást gyakoroljon és inspiráljon másokat is a fenntartható szemlélet alkalmazására.Másodszor, az egyetemünknek felelőssége van az egész életen át tartó tanulás megvalósításában. A fenntarthatóság oktatása és integrálása az egyetemi tananyagba, valamint az üzemeltetési szemléletbe lehetővé teszi, hogy az egyetemi polgárok tájékozottak legyenek a témában és elkötelezzék magukat a fenntartható életmód és munkamenet iránt, hozzájárulva ezáltal a társadalom környezettudatosságának növekedéséhez. Harmadszor, az egyetem kiterjedt infrastruktúrával és erőforrásokkal rendelkezik, amely megkívánja a fenntartható műszaki megoldások mielőbbi alkalmazását. A megújuló energia használata, a hulladékcsökkentés és az ökológiai lábnyom minimalizálása által a PTE hozzájárul a környezeti fenntarthatóság megvalósításához.Végül, de nem utolsósorban az egyetemek és a PTE is a kutatások és innovációk központjai, így aktívan vesznek részt a fenntarthatóságot elősegítő új technológiák és megoldások fejlesztésében. Az ilyen kutatások eredményei hatással lesznek a gazdaságra, a társadalomra és a környezetre egyaránt"- foglalta össze Decsi István.

„Összességében az egyetemek elkötelezettsége a fenntartható fejlődés mellett nem csupán saját közösségükre és környezetükre van hatással, hanem lehetőséget ad számukra, hogy vezető szerepet vállaljanak a fenntartható jövő kialakításában, és elősegítsék azt a társadalmat, amely a jövő generációk számára élhető környezetet biztosít"- mondta el Kulcsár Tünde, a PTE Zöld Egyetem programkoordinátora.

A lista szerint 2023-ban a világ "legzöldebb" egyeteme - megőrizve ezzel tavalyi elsőségét - a holland Wageningen University & Research, amelyet a brit Nottingham Trent University, illetve a német Umwelt-Campus Birkenfeld követ.