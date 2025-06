Európa-bajnok lett a pécsi egyetem oktatója!

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara (PTE MIK) az elmúlt években kiemelkedő eredményeket ért el nemzetközi és hazai informatikai, kiberbiztonsági és hálózati versenyeken. A kar hallgatói és oktatói egyaránt folyamatosan részt vesznek a legmodernebb technológiákat felvonultató megmérettetéseken, idén különös hangsúlyt fektetve a keleti, különösen a kínai technológiai trendekre és az ezekhez kapcsolódó versenyekre.

A hallgatók idén a Huawei ICT Competition Practice Network Track - Students Competition versenyén, míg az oktató, Gyurák Gábor a Huawei ICT Competition MVI (Most Valuable Instructor) - Teachers Competition részében szerepeltek kiemelkedő eredményességgel. Az oktatói verseny eredményhirdetésére és a díjátadásra nemrégiben Shenzhenben, Kínában került sor. Az oktatói kategóriában Gyurák Gábor Európa-bajnok lett, a „világdöntőben" pedig második helyezést szerzett.

Eredmények és fejlődési irányok

A PTE MIK CyberLAB csapata 2023-ban a Cisco CyberCup Kiberbiztonsági versenyen európai második, 2024-ben Cisco CyberRace-n európai hatodik helyezést ért el, ezzel megalapozva a MIKnemzetközi presztízsét. Az idei évben pedig a Huawei ICT Competition Practice Network Track - Student and Teacher Competition versenyen is elindult a kar, ahol mind a hallgatói, mind az oktatói kategóriában jelentős sikereket ért el.

A hallgatók a magyarországi fordulón első helyezést szereztek, majd az európai döntőbe jutottak, ahol szintén kiemelkedő eredménnyel szerepeltek. Az oktatói kategóriában Gyurák GáborEurópa-bajnok lett, a globális döntőben pedig második helyezést szerzett, ami egyedülálló eredmény a hazai felsőoktatásban.

A siker tényezői



A MIK sikereiben meghatározó szerepet játszott Gyurák Gábor oktató szakmai tapasztalata, nemzetközi trendérzékenysége és mentorálási tevékenysége. Az oktató nemcsak a hallgatók felkészítésében vett részt, hanem saját tanári kategóriájában is versenyzett, folyamatosan naprakész tudással és innovatív szemlélettel támogatva a csapatot. A PTE MIK stratégiai döntést hozott azzal, hogy a nyugati technológiák mellett a keleti - különösen a Huawei által képviselt - megoldásokra is nyitott legyen, ezzel támogatva, hogy a hallgatók a legmodernebb, globális szinten is versenyképes tudást sajátíthassák el.

Kihívások a verseny során

A verseny során a résztvevőknek számos kihívással kellett szembenézniük:

- Technológiai újdonságokkal találkoztak, mivela Huawei rendszerei sok szempontból eltérnek a korábban megszokott nyugati platformoktól, így a diákoknak és a tanároknak gyorsan kellett alkalmazkodniuk az új eszközökhöz és szemlélethez.

- Intenzív gyakorlati feladatokat kellett megoldaniuk. A versenyen négyórás laboratóriumi feladatokat és egyórás teszteket kellett teljesíteni, a globális döntőben pedig egy nyolcórás, magas szintű laboratóriumi vizsgát, amely a Huawei HCIE minősítés szintjét közelítette meg.

- A csapatoknak különböző országokból érkező versenytársakkal kellett együttműködniük, ami nyelvi és kulturális kihívásokat is jelentett.

- Az oktatóknak egyszerre kellett mentorként, szervezőként és versenyzőként helytállniuk, miközben folyamatosan motiválták a diákokat és biztosították a naprakész szakmai tudást.

Huawei Akadémia és régiós szerepvállalás

A PTE MIK 2022 óta működik együtt a Huawei-jel és üzemelteti a Huawei ICT Akadémiát. A mostani sikeres szereplésnek köszönhetően 2025-től a kar regionális Academy Support Center szerepet is betölthet, amelynek keretében koordinálhatja a magyarországi Huawei akadémiákat, fejlesztheti az oktatóképzést és versenyeket szervezhet. Ez a régiós szerepvállalás jelentős elismerés, és hozzájárul ahhoz, hogy a PTE MIK informatikai képzése a felsőoktatás területén a digitalizációélvonalában maradjon.

A Huawei-jel való együttműködés révén a kar hallgatói és oktatói további nemzetközi kapcsolatokat építhetnek kínai egyetemekkel és első kézből ismerhetik meg a legkorszerűbb technológiákat, mint a mesterséges intelligenciát, a felhőalapú rendszereket vagy az oktatás területén az okos tantermek kialakításának egy másik dimenzióját.

Összességében ezek a versenytapasztalatok és eredmények hozzájárulnak ahhoz, hogy a PTE MIK hallgatói a jövő digitális világának kihívásaira felkészülten lépjenek ki a munkaerőpiacra. A kar sikereinek hátterében a nyitottság, az innovatív szemlélet, a folyamatos szakmai fejlődés és a nemzetközi kapcsolatok építése áll.