Hétfőn és kedden búcsúra várják a híveket a Havi-hegyre

Idén is kétnapos búcsún, augusztus 4-én és 5-én ünnepeljük Pécsen a Havas Boldogasszony-templom búcsúját. Az ilyenkor hagyományos püspöki szentmisét dr. Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök celebrálja, de a Havi-hegyen idén is ünnepelnek liturgiát horvát és német nyelven is.

A Havas Boldogasszony-templom története a 17. századig nyúlik vissza, amikor az 1690-91. évi nagy pestisjárvány elmúltával a pécsi emberek, megtartva a veszedelem idején a Szűzanyának tett fogadalmukat, templomot építettek Havas Boldogasszony tiszteletére.

Az ún. „Kakasdomb" meredek lejtőjén a hátukon, vállukon cipelték fel az építőanyagot a fehér színű, „havas" sziklákra, mintha a helyszínt a Szűzanya jelölte volna ki számukra hófehér ragyogásával, ahogy tette a római Santa Marria Maggiore-templom esetében is. A Havas Boldogasszony-templom 1697-re készült el és 1844-ben XVI. Gergely pápa búcsúi kiváltságot adományozott számára Szűz Mária ünnepeire. A templom immár 328 éve várja a búcsúsokat, a Mária-tisztelő zarándokokat.



A Havas Boldogasszony-búcsú programja



Augusztus 4. (hétfő)

18.00 rózsafüzér imádság és loretói litánia

19.00 szabadtéri ünnepi szentmise Dr. Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspökkel, a Központi Szeminárium rektorával

Utána körmenet a kegykép másolatával a Havi-hegyi sétányon

21.00 görögkatolikus szent liturgia Zajácz Gábor parókussal

Utána szentségimádás éjfélig

24.00 csendes szentmise az elhunyt zarándokokért Molnár Erik püspöki titkárral

Utána imavirrasztás reggelig

Augusztus 5. (kedd)

7.30 körmenet a Szent Ágoston-templomtól a Havi-hegyre

8.30 horvát nyelvű szentmise Barics Gábriel szigetvári plébános, horvát referenssel

10.00 szentmise Dr. Hegedüs János ezüstmisés, bírósági helynök, dombóvári esperes-plébánossal

11.30 német nyelvű szentmise Wigand István bonyhádi esperes-plébános, német referenssel

14.00 a rácvárosi Jézus Szíve Családja közösség imaórája

15.15 rózsafüzér imádság és loretói litánia

16.00 szentmise Dr. Kovács Zoltán mariológus, egyetemi tanárral, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosával

Utána körmenet a kegykép másolatával, majd agapé