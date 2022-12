Aukciót rendez a Pécsi Tudományegyetem a Kodály Központban

Az „Aukció 2022" esemény - noha nem előzmény nélküli - egy egészen páratlan kezdeményezés a hazai felsőoktatási intézmények gyakorlatában. Célja: teret adni az alkotásoknak, művészeti szellemi termékeknek. Ösztönözni és bátorítani. A képzőművészet világára nyitott polgárokat, legyen bizalmuk a fiatal alkotók és a műfaji kísérletek iránt. A fiatal alkotókat, akik talán jobb esélyekkel indulhatnak a művészeti piacokon való megmérettetésben. Ugyanakkor, egy megszokottól eltérő, progresszív térbe is helyezi, láttatja a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Művészeti Kart, hiszen a kulturális alapú kreativitás, technikai készség, szakértelem, művészi tehetség aligha bontakozhat ki elősegítő, dinamizáló társadalmi környezet nélkül.



Az „Aukció 2022" ötlete nem idegen a pécsi képzőművészeti élet sajátosságaitól. A város művészeti hagyományai, progresszív kulturális élete, a tudományegyetemi háttér, a város művészegyéniségei meghatározó alapot biztosítanak az efféle gondolkodásnak.

Ma már jegyzett és több, pályája elején lévő, feltörekvő képzőművész a Művészeti Kar szellemi/kreatív műhelyeiben folytatta vagy folytatja tanulmányait, ahol a műtermi munka során a hallgatók a legkülönbözőbb, hagyományos és modern technikákat alkalmazva hozták és hozzák létre munkáikat.

Az ily módon, évtizedek alatt felhalmozott munka és tárgyi kollekció nem pusztán egy hallgatói időszak adott korlenyomata, kísérlete, hanem izgalmas lehetőségekkel is kecsegtet.

A gyűjteményt a Művészeti Kar őrzi és a Pécsi Tudományegyetem tulajdonát képezi. Az aukcióból befolyt összeg - az egyetem belső szabályzataiban rögzítettek szerint - százalékos hányada az alkotókat illeti, nagyobb része a Művészeti Kar bevételeit erősíti, amit a legjobb és legbölcsebb belátása szerint saját eszközfejlesztéseire fordíthat.

„Tapasztalható jelenség, hogy egyre nő azok száma, akik szívesen áldoznak pénzt és törődést a képzőművészetre. Ugyanakkor az is látható, hogy a „teljesítmény > siker" paradigma nem mindig érvényes. A tehetség és szorgalom alapvető. Azonban nincsenek objektív mutatói a teljesítménynek, ezért a hálózatok, rásegítő mechanizmusok azok, amelyek a lehetőségekhez való hozzáférést biztosítják és értéket hoznak létre. Meggyőződésem: az egyre bővülő, izgalmas, vibráló, sokszínű közeg felbecsülhetetlen és nemcsak a művészek tartoznak ide, hanem a kurátorok, kritikusok, műkereskedők, galériák, konzultánsok, de még az egész művészeti élet fenntartói, a művészet fogyasztói, a műkedvelő közönség is. Lényegében, az „Aukció 2022" ennek a kortárs tendenciának egy leképezése. Többek közt ezért is vontunk be a munkába olyan kurátorokat, akik a művészettörténet, elmélet, a múzeumi- és galériahálózat, no meg a kereskedelmi szcéna meghatározói. Pécs kulturális decentrum szerepe nem mítosz, hanem valóság. Tudományos és kulturális intézményhálózata figyelemreméltó, és nem vitatható. De kétségtelen az is, hogy a kortárs művészetekre nyitott polgárok, vásárlók, művészetpártolók azok, akik dinamizmusban tarthatják ezt a hálózatot" - foglalta össze a projekt esszenciáját Dr. Bódis József, a rendezvény ötletadója és egyben védnöke, a PTE-t fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Az „Aukció 2022" esemény fővédnöke Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár.

Kurátorok: Dr. Aknai Katalin, Készman József, Zsdrál Márkó



Aukcióvezető: Winkler Nóra



Az aukció kiállításának anyaga személyesen is megtekinthető december 9-én 10:00 órától a Kodály Központ F 08-as teremben, maga az aukció pedig aznap 17 órakor kezdődik ugyanott.