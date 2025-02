Aki nem ér rá napközben, s van rá pénze, délután is felkeresheti a PTE fogászati klinikáját

2025 januárjától az államilag finanszírozott forma mellett térítéses ellátási keretek között is fogadja a betegeket a PTE Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinikája, ahol a legbonyolultabb fogászati beavatkozások is elérhetőek. A keddenként 16-18 óra közötti teljes körű ellátást kifejezetten azokhoz hangolták, akik munkaidőben nem tudják igénybe venni a szolgáltatást.

A pécsi orvoskarral szemben közel 2,7 milliárd forintból épült, 2022-ben átadott ötszintes, 2750 négyzetméter hasznos területű klinikán éves szinten mintegy 46 ezer beteget gyógyítanak.



„Eddig négy körzet páciensei érkeztek a Tüzér utcai komplexumba a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által térített kezelésekre.

Mellettük sokan nem államilag finanszírozott formában kértek ellátást, gyakran fogorvosuk irányította őket a klinikára, mivel itt tudtak csak bizonyos, költséges diagnosztikai berendezéseket kívánó vizsgálatokat, beavatkozásokat elvégezni" - mondta el dr. Marada Gyula egyetemi adjunktus, intézetigazgató-helyettes, tanszékvezető, kiemelve, hogy a 2025 január elejétől futó térítéses ellátás iránt számos igény mutatkozott.



„Sokaknak jelent problémát a klasszikus rendelési időben, azaz munkaidőben felkeresni minket, munkaidőn kívül viszont tudnak és akarnak is jönni. A másik tényező a nálunk összpontosuló szaktudás és eszközpark, mely miatt számos fogorvos küldi hozzánk a magánrendelésre érkező páciensét, elvégeztetve olyan vizsgálatot vagy beavatkozást, amit az ő rendelőjében nem tud megtenni.

Adta magát a kérdés: ha a nálunk lévő eszközök, szaktudás és infrastruktúra miatt számos beteg köt ki a klinikán, miért ne nyújtsunk egy teljes körű, 360 fokos szolgáltatást? Megvizsgálva az erőforrásainkat, arra jutottunk, hogy ez kivitelezhető, ráadásul pozitívan hat a szakdolgozóink és fiatal orvosaik megtartására is" - fogalmazott az intézetigazgató-helyettes.



Mint mondta, a szolgáltatás során a klinika térítéses árlistája érvényes, mely a Klinikai Központ honlapján érhető el. A palettán a város magánpraxisaihoz képest olcsóbb és drágább ellátások is megtalálhatók, a gyökérkezelés például kicsit költségesebb, mint máshol, az okból kifolyólag, hogy Pécsett sehol nincs e téren olyan jártassággal bíró szakembergárda, mint a fogászati klinikán.

Azok, akik az ellátás teljes spektrumáért érkeznek, azaz mindent itt végeztetnek, kedvezményben részesülnek.



A pécsi Fogászati és Szájsebészeti Klinikán három szinten folyik az ellátás alapellátás, szakellátás, valamint egyetemi szintű szakellátás formájában.

Alapellátásnak számít például a fogmegtartó kezelés, fogkőeltávolítás, de a 18 év alattiak fogszabályozása is, melyet, ha az alapellátó nem tud elvégezni, szakellátóhoz továbbítja a pácienst.



Emelt szintű, nem NEAK-finanszírozott ellátásként rögzített fogpótlások, implantátumok behelyezése is zajlik a fogászati tömbben, 18 éves kor feletti, költségtérítéses fogszabályozást is végeznek itt, emellett mikroszkópos gyökérkezelés, fogágykezelés, esztétikai fogászati beavatkozások, regeneratív műtétek, továbbá digitális röntgen és fogászati CT felvételek készítése is zajlik a komplexumban.



A térítéses ellátás a január 6-i héttől fut, ennek keretében jelenleg keddenként 16-18 óra között fogadja a klinika a betegeket. Időpontot a recepció telefonszámán lehet egyelőre foglalni (+3672-502-421), a későbbiekben viszont, ha igény mutatkozik rá, külön felületet alakítanak ki erre.