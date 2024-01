Zöldenergia-tárolás: támogatás jár a vállalkozásoknak is

A vállalkozások önálló programban kaphatnak támogatást zöldenergia-tároló telepítéséhez - tudatta az Energiaügyi Minisztérium (EM) közleményben szombaton.



A magyar gazdaság jövője a zöldenergia. A kormány azon dolgozik, hogy Magyarország a lakásokban, a gépkocsikban és az ipartelepeken egyformán élen járjon a zöldenergia tárolásában. A családoknak szóló Napenergia Plusz Program mellett ezért hétfőn megnyílik a gazdasági társaságokat megcélzó pályázat is. A 62 milliárd forintos keretösszegű felhívás vissza nem térítendő beruházási támogatással és bevételkompenzációval ösztönzi a cégeket ipari energiatárolók létesítésére és legalább tízéves üzemben tartására - közölték.



Az EM jogalkotási és pénzügyi eszközökkel tervezi növelni az energiatárolási piac méretét. A zöldenergia tárolásával részben kiegyenlíthető az időjárásfüggő megújulók természetes teljesítményingadozása. A korszerű eszközök telepítése így előmozdítja a tiszta energiaforrások további térnyerését.



A gazdasági társaságok támogatási kérelmeiket a palyazat.gov.hu oldalon elérhető online felületen nyújthatják be 2024. január 15. és február 5. között - áll a közleményben.



A beérkező pályázatokat a várható műszaki élettartam alapján három ablakban bírálják el. A nyerteseket a legkisebb költség elve, a legalacsonyabb bevételkompenzációs igény alapján választják ki. A program elsősorban a villamosenergia rendszerszintű szabályozásban résztvevő tárolók létesítését hivatott előmozdítani. A vállalkozók saját célra is használhatják az új eszközöket, de prioritásként kell kezelniük a rendszerirányító igényeinek kiszolgálását.



A programban támogatott ipari létesítmények a tervezett ütemezés szerint legkésőbb 2026 április végéig kiépülnek. Az új zöldenergia-tárolókkal több mint hússzorosára nő a jelenleg összesen mintegy 20 megawattos hazai kapacitás.



A pályázati forráson túl a támogatással kombinálható díjkedvezmények is megkönnyítik a vállalatok fejlesztéseit. Az üzemeltetők 2026-ig mentesülnek a rendszerhasználati díj átviteli díjrészének megfizetése alól, ami kilowattóránként közel 10 forintos megtakarítást jelent. A csatlakozási díjai is megfeleződnek azoknak az ipari beruházóknak, akik új tárolójuk csatlakozási igényét a jelenleg zajló második közzétételi eljárásban jelzik - közölte az EM.



Az energiatárolás hozzájárul Magyarország energiaszuverenitásának megerősítéséhez, csökkentheti a villamosenergia-hálózat terhelését, üzemeltetési és szabályozási költségeit. A kormány a január közepén induló programokban összesen 137 milliárd forinttal segíti a magyar családok és vállalkozások zöldenergia hasznosítást fokozó beruházásait - tudatta közleményében a tárca.