Viharos idő: már 2300 felett a tűzoltói munkák száma

Továbbra is sok munkát ad a vihar a tűzoltóknak elsősorban a Dunántúlon, szombaton kora délután országszerte már meghaladta a 2300-at a beavatkozások száma - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az MTI-vel.



Mukics Dániel tájékoztatása szerint a legtöbb riasztás Somogy, Baranya, Fejér, Tolna, Veszprém és Zala vármegyékből érkezik, itt okozza a legtöbb kárt az erős szél.



A riasztások többsége letört faágak és kidőlt fák miatt érkezett, de sok épület tetőszerkezetét, kéményét is megbontotta a viharos szél. Budapest második kerületében és Sopronban pedig templomok tetejét rongálta meg a vihar.



A Csongrád-Csanád vármegyei Ásotthalmon egy könnyűszerkezetes garázst kapott fel a szél.



A Nógrád vármegyei Dejtáron menet közben egy közlekedő autóra zuhant egy fa, a jármű két utasának egyike megsérült.



Győrben egy iskola szigetelését bontotta meg a szél száz négyzetméteren - ismertette a szóvivő.



A szél miatt fák dőltek lakóházakra, középületekre, kerítésekre, utakra, vasúti sínekre és elektromos vezetékekre. Emiatt fennakadásokra kell számítani az áramellátásban és a közlekedésben is - figyelmeztetett Mukics Dániel.



Hozzátette: országszerte több mint százezer fogyasztási helyen nincs átmenetileg áram, mert elszakadtak a vezetékek. A katasztrófavédelem folyamatos kapcsolatot tart fenn a szolgáltatókkal a helyzet rendezése érdekében.



A tűzoltók megtisztítják a vezetékek környezetét a kidőlt fáktól, hogy hozzáférjenek a szolgáltató szakemberei. Sok helyen az elszakadt vezetékek szikrázása tüzet is okoz, emiatt csak a tűz eloltása után lehet hozzákezdeni a károk felszámolásához, az áramellátás helyreállításához.



A szóvivő jelezte: a Dunántúl nagy részén továbbra is a legmagasabb, piros riasztás van érvényben az erős szél miatt.



Aki teheti, maradjon otthon a riasztással érintett területen. Ahol akadozik az áramellátás, tanácsos nem lemeríteni a mobiltelefont, hogy baj esetén segítséget lehessen hívni. Akinek halaszthatatlan teendője van, indulás előtt tájékozódjon az útviszonyokról, mert sok út le van zárva a kidőlt fák miatt - figyelmeztetett Mukics Dániel.



Az OKF honlapján közzétett tájékoztatás szerint Győr-Moson-Sopron vármegyében, Mezőörs térségében, a 81-es főút 59-es kilométerszelvényénél egy fa letört ága akadályozta a forgalmat.



Komárom-Esztergom vármegyében, Szárligetnél, az 1-es főút 44-es és 45-ös kilométerszelvénye között egy tíz méter magas fa dőlt ki, egy sávot teljesen lezárva. Tata térségében, az M1-es autópálya 67-es kilométerszelvénye környékén, a határ felé vezető oldalon a lehajtóra dőlt egy fa.



A Fejér vármegyei Velencén, a Szabolcsi úton több villanyoszlop is megdőlt, lezárták az útszakaszt.



Somogy vármegyében, Barcson, a vasúti átjáróban, valamint Békéscsabán a vasútállomáson egy-egy fa dőlt a sínekre.



Miskolcon, a Tárkányi Béla utcában megbontotta a szél egy lakóház bádogtető-szerkezetét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagydobos térségében, a 463-as vasúti szelvénynél fa dőlt a sínekre.



Az MTI tudósítóinak további információi szerint Zala vármegyében az erős szél megbontotta a hévízi uszoda, valamint egy keszthelyi gyorsétterem tetejét, Zalaegerszegen pedig társasházak bádogfedésében, szigetelésében, kéményében okozott károkat a vihar.



Fejér vármegyében lakóházak, áruház, kollégium, illetve irodaház tetejét, homlokzatát rongálta meg a szél.



Veszprém vármegyében, Berhida közelében egy teherautó pótkocsiját borította árokba a szél, Veszprémben és Balatonkenesén pedig álló járművekre dőltek fák. Csabrendek környékén, továbbá, Úrkúton, Balatonvilágoson, valamint Berhidán a villamos hálózat károsodása miatt több háztartásban is áramkimaradás volt.