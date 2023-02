Újra érkezik a JóKor magazin a nyugdíjasokhoz

Hamarosan minden nyugdíjashoz eljut a JóKor magazin: Magyarország kormánya fontosnak tartja, hogy az időskorúak értesüljenek minden, őket érintő intézkedésről, ezért az újság tartalmazza a legfontosabb, közérdekű információkat - közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán.



Varga Mihály pénzügyminiszter a videóban elmondta: a nyugdíjasok számíthatnak a kormányra, ezt becsületbeli ügynek tekintik.



Emlékeztetett: 2010-ben azt ígérték, hogy a nyugdíjak megőrzik a vásárlóértéküket. Nemcsak megőrizték, hanem 20 százalékkal növelték is - tette hozzá.



A pénzügyminiszter rámutatott, 2022 és 2023 az értékállóságról szól, hiszen január elsejével 15 százalékos mértékben növelték a nyugdíjakat. Nemcsak növelték, hanem ebben az időszakban is megőrzik a 13. havi nyugdíjat, ezt nem négy év alatt, hanem két év alatt tudták visszaállítani, "2023 februárjában ezt is fizetik nyugdíjas honfitársaik számára" - közölte.



A nyugdíjasok tehát számíthatnak a kormányra, akár rezsivédelemről van szó, akár pedig az infláció elleni védekezésről - hangsúlyozta Varga Mihály.



Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója arról beszélt a videóban, hogy Magyarország kormánya tiszteli és megbecsüli az idős embereket. Az Idősek Tanácsa kérésének megfelelően a nyugdíjasok első kézből, közvetlenül értesülnek az őket érintő intézkedésekről.



Ennek eszköze a JóKor magazin, amely tartalmazza a legfontosabb, időseknek szóló információkat. Mindent megtudhatnak például a 13. havi nyugdíjról, amelyet a baloldal vett el tőlük, az Orbán Viktor vezette polgári kormány pedig megemelt formában küldi most februárban. Keressék a JóKor magazint a postaládákban! - mondta Nyitrai Zsolt.



A bejegyzés szerint a magazinban olvashatnak például arról, hogyan működik a hazai nyugdíjrendszer, milyen veszélyek leselkednek az idősekre a digitális világban és arról is, hogy milyen szűrővizsgálatokat javasolnak a szakemberek.