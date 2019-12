Tovább bővült a foglalkoztatottság Magyarországon

Több mint négy és fél millió fő dolgozott Magyarországon az augusztus-októberi időszakban a KSH legutóbbi adatai szerint. Ez azt jelenti, hogy idén nagyjából 840 ezerrel több munkahely van, mint 2010-ben, amikor alig hárommillió hétszázezren dolgoztak idehaza.

A foglalkoztatási ráta is ennek megfelelően javult, a kilenc évvel ezelőtti 54,9 százalékról erre az évre 70 százalék fölé emelkedett. Amellett, hogy nő a foglalkoztatottság, folyamatosan zsugorodik a közfoglalkoztatottak létszáma - jelentette ki Marczinkó Zoltán munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár az M1 Summa című műsorában.

Közölte, a foglalkoztatás 18 ezer fővel bővült az egy évvel korábbi adathoz képest. Ez önmagában talán nem tűnik soknak, azonban ha azt mondjuk, hogy a versenyszférában közel 50 ezer fővel bővült a foglalkoztatás, akkor azért elmondható, hogy ez egy jelentős előrelépés, hiszen nem mindegy, hogy valaki közfoglalkoztatotti bérből él és bért visz haza, vagy pedig a versenyszférában elérhető bért viszi haza - magyarázta.



Rekord alacsony a munkanélküliségi ráta is, ami 3,5 százalékon állt a KSH legfrissebb adata szerint. Ez ugyancsak jelentős javulás 2010-hez képest, amikor még meghaladta a 10 százalékot a mutató. Természetesen vannak olyan régiói az országnak most is, ahol az átlagtól még magasabb a munkanélküliség.



Emiatt indította el a kormány célzott munkaerő-piaci reformprogramját, amellyel a kormányhivatalok foglalkoztatási osztályait alakította át úgy, hogy azok minél hatékonyabban tudják segíteni azokat, akik vissza kívánnak térni a munkaerőpiacra. A foglalkoztatottság növekedése mellett folyamatosan emelkedtek idén a bérek is. A KSH legutóbbi adatai szerint a bruttó átlagkereset mintegy 360 ezer forint volt.