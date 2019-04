Tízmilliárd forint felett van a Sziget idei költségvetése

A Sziget fesztivál idei költségvetése meghaladja a tízmilliárd forintot - mondta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője a rendezvény csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy a nagyszínpados fellépőkre 500 millióval többet tudnak költeni, mint tavaly, és két olyan nap is lesz, amelyre két kiemelt kategóriás főfellépő, headliner jut.

Az idei húzónevek közé tartozik a nyitónapon, augusztus 7-én játszó Ed Sheeran, a most bejelentett Macklemore, a National, a Franz Ferdinand, Richard Ashcroft, a Florence + The Machine, Johnny Marr vagy a zárónapon zenélő Twenty One Pilots és a Foo Fighters.



Kardos József programigazgató kiemelte: a Love Revolution kampány részeként a gazdag kulturális programkínálatban megjelennek olyan témák, mint a környezettudatosság és az emberi jogok védelme.

A nagyszínpadon a két koncert közötti átállások alatt is fontos társadalmi kérdésekre hívják fel a figyelmet művészek és gondolkodók, köztük Jane Goodall világhírű csimpánzkutató.