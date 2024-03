Szomjaznak a vetések, nagyon kellene az eső

A tavaszi vetések várják az esőt, mert a talaj felső rétege már nagy területen kiszáradt és csapadék alig várható, ugyanakkor az őszi vetések intenzíven fejlődnek, mert bőven van nedvesség a mélyebb talajrétegekben - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

A hőmérséklet a sokéves átlagnál 1-3 Celsius-fokkal volt magasabb az elmúlt napokban.

A múlt hét második felében a maximumok 15, szombaton az Alföldön 20 Celsius-fok fölött alakultak, majd vasárnaptól hűvösebb légtömeg árasztotta el a Kárpát-medencét, a csúcsértékek mintegy 5 fokkal estek vissza. A kevésbé felhős éjszakákon, hétfő és kedd reggelre, főleg keleten, északkeleten hűlt fagypont alá a levegő hőmérséklete - ismertették.



A hét végén sokfelé hullott csapadék, de számottevő mennyiség csak délnyugaton esett.

Csütörtök reggelre délnyugat felől vonult át Magyarországon egy csapadékhullám, de ez is jellemzően csak 2-3 milliméter alatti mennyiségeket hozott. Az elmúlt 30 nap csapadékösszege csak a nyugati részeken haladja meg a sokéves átlagot, az ország döntő részén 10-30 milliméterrel elmarad attól, ahogyan a 90 napos csapadékösszeg is kevesebb a sokéves átlagnál, az elmaradás az Alföldön és a Dunántúl délkeleti felén a 30-60 millimétert is eléri az elemzés szerint. A talaj felszín közeli rétege sokfelé kimondottan száraz, de a középső talajréteg még országszerte jó nedvességellátottságú.



Az őszi vetések, ahol nem volt tartós belvíz, jó állapotban vannak, a fejlődésben két-három héttel előrébb járnak a szokásosnál. A kalászosok tábláinak többsége már szárba indult, az őszi káposztarepce pedig már sokfelé zöldbimbós, helyenként néhány virágot is látni. Az Alföldön, főleg az északi részén még mindig vannak belvízfoltok, ezek kiterjedése csak lassan csökken. Az elemzés szerint főleg az Alföldön lenne szükség csapadékra, elsősorban a tavaszi vetéseknek, mert a talaj legfölső rétege sok helyen ki van száradva. Az őszi vetések nagyobb gyökérzete a mélyebb rétegekben bőségesen talál nedvességet.



Egyre több gyümölcsfa virágzik, ezek is több héttel előrébb járnak a fejlődésben a szokásosnál.

Az elmúlt két hétben előfordult fagyos éjszakákon fagyvédelem nélkül főleg a korai csonthéjasok sokfelé szenvedtek jelentős fagykárokat.

A húsvéti ünnep alatt várható meleg idő újabb gyümölcsfák virágzását indítja majd meg, erre a várható száraz idő kedvezőnek ígérkezik, a szél viszont akadályozza a beporzó rovarok munkáját.



A HungaroMet tájékoztatása szerint a legfrissebb, március elejére-közepére vonatkozó, a felszín "zöldességét" mutató vegetációs index értéke a korai tavasz hatására országszerte jóval magasabb a sokéves átlagnál, azaz a növényzet fejlettebb, dúsabb a szokásosnál.



Az előrejelzés szerint jelentős melegedésre kell készülni, a hőmérséklet csúcsértéke a hét végén 21-27 fok között alakul, majd keddtől mérséklődik pár fokot. Fagy a következő egy hét során nem valószínű.

Csütörtök éjjel még főleg az északi országrészben várható eső, zápor, zivatar, utána száraz idő várható, de hétfőn este újabb csapadékhullám érkezhet.

Sokfelé lesz élénk, erős, északnyugaton időnként viharos a délies szél, a talaj felső félméteres rétege az északi területek kivételével így tovább veszít majd nedvességtartalmából a következő egy hétben. A talaj hőmérséklete emelkedik, a jövő hét elejére 15 fokig, majd pár fokkal csökken.