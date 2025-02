Szili Katalin: meg kell erősíteni a nemzeti kisebbségek védelmét

A nemzeti kisebbségek védelmének nemzetközi szabályozását meg kell erősíteni - hangoztatta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó A nemzeti kisebbségek védelme az Európai Unióban című kiadvány bemutatóján Budapesten pénteken.

Az EU úgy gondolja, hogy ezt a kérdést nem szükséges szabályozni. De jó lenne, ha nemcsak Magyarországra küldene vizsgálóbizottságokat, hanem magába is nézne, hogy megtett-e mindent a nemzeti kisebbségek jogainak védelmében - mondta Szili Katalin.

"Szeretnénk, ha az EU elismerné, hogy ezzel neki is feladatai vannak" - fűzte hozzá.

Ismertette: a kiadvány rögzíti a nemzeti kisebbségek uniós védelmének öt alapelvét. Ezek szerint a nemzeti kisebbségek ügye nem belügy, hanem európai ügy. A nemzeti kisebbségvédelem alapja az identitáshoz való jog maradéktalan biztosítása; az identitás védelmének maradéktalan megvalósításához az egyéni és a kollektív jogok biztosítása egyaránt szükséges; az állampolgárság és a nemzeti identitás elválhat egymástól; az állampolgárság nem szükségszerűen azonos a nemzethez tartozással; a nemzeti kisebbségek államalkotó tényezők.

Szili Katalin elmondta azt is: a tervek szerint a kiadványt Brüsszelben is bemutatják.

Megjegyezte: az ENSZ idén jelentést készít a témában, ezért is alkalmas ez az időszak a fellépésre a nemzeti kisebbségek védelme ügyében. Szili Katalin megköszönte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek, hogy az öt alapelvet ismertette az ENSZ-ben.

A nemzeti kisebbségek védelme az Európai Unióban című kiadványt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. adta ki Kövér László házelnök előszavával.