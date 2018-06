Szabadon engedték a kóborló medvét éjszaka

Szabadon engedték az elmúlt két hétben az országon át kóborló medvét a szlovák-magyar határ közelében szerda éjszaka - közölte a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.



A nőstény medve először Nógrád megyében bukkant fel, majd - a csaknem 300 kilométeres kóborlása után - a déli határ közelében, a Csongrád megyei Sándorfalva közelében fogták be a szakemberek.



A medve elengedésének helyszíneként olyan területet választottak ki a természetvédelmi szervezetek szakemberei, amely távol van a lakott településektől, tradicionális medveélőhely, ahol stabil medvepopuláció él és a szlovákiai medveállománnyal is szerves kapcsolatban áll - írták.



Közölték, az orvosi vizsgálatok megállapították, hogy a befogott medve egy vadon élő, 10 évesnél idősebb egészséges nőstény, amelynek további bocsai már nem várhatóak. A nemzeti parkok szakemberei a következő időszakban figyelik majd medve a mozgását, és ha újból lakott települések közelébe kerülne, azonnal "közbelépnek".



Az elengedés körülményeiről azt írták, hogy este kilenc óra körül vették át a szakemberek a medvét szállító ládát közel az elengedés helyétől. A medve a szakadó esőben "kicsit gondolkodott, hogy egyáltalán kimenjen-e a ládájából, végül azonban némi noszogatás után éjfél tájban meggondolta magát, s komótosan kisétált az erdőbe, ahol fél percen belül el is tűnt".



A pénteken befogott, a kóborlás során kimerült 80-100 kilogrammos medvét az elmúlt napokban a Szegedi Vadaspark medveházában gondozták. Az állat május végén bukkant fel Nógrád megyében, majd dél felé tartva Abony, Kocsér, Tiszaalpár, Tömörkénynél és Dóc közelében figyelték meg.

Képünk illusztráció.